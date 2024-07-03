Konu Aşk Olunca İşin ''Rengi'' Değişti: Acun Ilıcalı Sevgilisinin Doğum Günü İçin Beyaz Gömlek Giydi
Konu Aşk Olunca İşin ''Rengi'' Değişti: Acun Ilıcalı Sevgilisinin Doğum Günü İçin Beyaz Gömlek Giydi
Yaptığı programlar ve futbol camiasına yaptığı yatırımlar kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kendi sosyal medya hesabından kutladı. Bu paylaşımda doğum gününden çok daha dikkat çeken şey ise Ilıcalı'nın gömleği oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı, bir iş insanı olarak medya alanında yaptığı yatırımlarla tanıdığımız bir isim. Kendisinin sahibi olduğu bir televizyon kanalı, medya grubu ve dijital platformu var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bunların yanı sıra futbol camiasına da geçtiğimiz yıllarda hızlı bir giriş yapmış ve iki yabancı futbol takımının sahibi olmuştu. Şimdilerde ise ismi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetim listesinde yer alıyor.
Acun Ilıcalı, tempolu hayatına rağmen bir siyah tişörtünden bir de aşktan uzak duramamış ve Şeyma Subaşı'yla olan evliliğini bitirmesinin ardından kısa bir süre içerisinde Çağla Altunkaya ile ilişki yaşamaya başlamıştı hatırlarsınız.
Uzun yıllardır devam eden ilişkileri boyunca Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından her yıl bir fotoğraf paylaşarak sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutlamayı es geçmiyordu.
Fakat Altunkaya'nın bu yılkı doğum gününde Ilıcalı'dan gelen paylaşım tüm takipçilerini oldukça şaşırttı. Kendisi imza parçası olan ''siyah tişörtünü'' çıkarttı ve üzerine bembeyaz bir gömlek giydi. Çağla Altunkaya'nın da beyazlar içerisinde bir elbise tercih etmesi ve çiftin uyumlu giyinişi de oldukça dikkat çeken bir detay oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ilıcalı'nın bu paylaşımının altına yazdığı açıklama ise bu şekilde👀
Acun Ilıcalı'yı beyazlar içerisinde gören takipçilerin şaşkınlıklarını gizleyemedikleri yorumları da şu şekilde👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Fakat adamın düşünce gücü ne kuvvetli arkadaş, Şeyma’nın melek versiyonunu buldu.
Yeni sevgilin eski eşine çok benziyordur. O esnada eski eşin; - benim gibi olmayacak 💅 Bence Acun’nun yeni sevgilisiyle ilişkisi daha uzun sürecek