Konu Aşk Olunca İşin ''Rengi'' Değişti: Acun Ilıcalı Sevgilisinin Doğum Günü İçin Beyaz Gömlek Giydi

Yaptığı programlar ve futbol camiasına yaptığı yatırımlar kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kendi sosyal medya hesabından kutladı. Bu paylaşımda doğum gününden çok daha dikkat çeken şey ise Ilıcalı'nın gömleği oldu.