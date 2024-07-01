Aşk Oyunu Buna Derler: Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan Gülümseten ''Kıskançlık'' Mottosu

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nu sosyal medya paylaşımları, sahne şovları ve rol aldığı sinema filmlerden tanıyoruz. Bir muhabirin sorduğu ''kıskançlık mottosu'' sorusuna verdiği yanıtla, izleyenleri her zaman olduğu gibi yine güldürmeyi başardı.