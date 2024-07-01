Aşk Oyunu Buna Derler: Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan Gülümseten ''Kıskançlık'' Mottosu
Aşk Oyunu Buna Derler: Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan Gülümseten ''Kıskançlık'' Mottosu
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nu sosyal medya paylaşımları, sahne şovları ve rol aldığı sinema filmlerden tanıyoruz. Bir muhabirin sorduğu ''kıskançlık mottosu'' sorusuna verdiği yanıtla, izleyenleri her zaman olduğu gibi yine güldürmeyi başardı.
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Yasemin Sakallıoğlu, bir komedyen olarak; hem aldığı sahnelerde hem de sosyal mecralarda yaptığı paylaşımlarla kendini ispat etmiş isimlerden birisi.
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Kendisi 2021 yılında Burak Yırtar ile hayatını birleştirdi. Burak Yırtar, ''Umutsuz Ev Kadınları'', ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' gibi birçok başarılı dizi ve filmin set ekibinde çalışmış ve başarılı işlere imza atmış isimlerden birisi.
Röportajlarda birçok ünlü isime sorulduğu gibi geçtiğimiz gün, Yasemin Sakallıoğlu'na da aşk ve ilişki hayatını ilgilendiren bir soru soruldu.
Muhabir: ''Kıskançlıkla ilgili bir mottonuz varmış'' diye cümleye başlayınca, Sakallıoğlu'ndan jet hızında yanıt geldi :''Evet, kıskanırsam başka yerlerden acısını çıkarırım. siz de sağdan soldan gezin, dolaşın oraya gelmeyin.'' . Bunun üzerine muhabir Yasemin Sakallıoğlu'ndan böyle bir deneyime örnek isteyince Sakallıoğlu: ''Sürpriz olsun hayatım, söylersem çok anlaşılır.'' diyerek konuşmasını sonlandırdı.
''Kıskançlık mottosu''nun tamamı ise bu şekilde. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, hadi yorumlarda buluşalım👇
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