Aslı Enver'in Kendisini İşleten Gençlerin Lahmacun Siparişi Karşısında Verdiği Tepki İçinizi Eritecek!
Aslı Enver'in Kendisini İşleten Gençlerin Lahmacun Siparişi Karşısında Verdiği Tepki İçinizi Eritecek!
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcıyla ciddi ciddi dertleştiği ortaya çıkan Aslı Enver, bu sefer de kendisini işleten gençlerin lahmacun siparişi karşısında verdiği tepkiyle gündeme oturdu! Her seferinde tatlılığına tatlılık katan Enver'in cevabı yine ve yeniden kalpleri eritti!
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Hayatımıza Hayat Bilgisi ve Kavak Yelleri'ndeki dünya tatlısı halleriyle giren Aslı Enver hala ilk günkü kadar çok beğenilen hatta gün geçtikçe daha çok hayran kalınan isimlerden biri biliyorsunuz!
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Seneler boyunca nahifliği, duru güzelliği ve samimiyetiyle öne çıkan Aslı Enver, yaklaşık son bir yıldır kendisinden bile daha güzel olan kızı Elay'la gündeme geliyor!
En son imaj değişikliğine gidip, yıllar önce İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Süreyya karakterine benzetilen ünlü oyuncu herkesten tam puan almıştı hatırlarsanız.
Geçtiğimiz saatlerde Aslı Enver'in tatlılığına tatlılık katan bir olay daha ortaya çıktı! Twitter'da (X) Aslı Enver'in üç kız arkadaş tarafından işletildiği ve kendisine lahmacun siparişi verildiği anlar yayıldı!
İşletildiğini anlamasına rağmen hiç bozuntuya vermeyen ve her zamanki doğallığıyla cevap veren Aslı Enver'in telefonu "her zaman bekleriz" diyerek kapatması ise "içimizden biri" yorumlarının yine ve yeniden yağmasına sebep oldu... ❤️
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