Aslı Enver'in Kendisini İşleten Gençlerin Lahmacun Siparişi Karşısında Verdiği Tepki İçinizi Eritecek!

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcıyla ciddi ciddi dertleştiği ortaya çıkan Aslı Enver, bu sefer de kendisini işleten gençlerin lahmacun siparişi karşısında verdiği tepkiyle gündeme oturdu! Her seferinde tatlılığına tatlılık katan Enver'in cevabı yine ve yeniden kalpleri eritti!