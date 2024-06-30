Sevgilisini Korudu: 20 Gün Önce Boşanan Onur Atilla'dan Nez'le Yaşadığı Aşka Gelen Tepkilere Cevap!
Sevgilisini Korudu: 20 Gün Önce Boşanan Onur Atilla'dan Nez'le Yaşadığı Aşka Gelen Tepkilere Cevap!
20 gun önce eşinden boşanan ve geçtiğimiz saatlerde şarkıcı Nez'le paylaştığı fotoğraflarla akılları karıştıran, üstüne de aşk dedikodularıyla tepki çeken Onur Atilla'dan konuya dair açıklama geldi!
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Sabah saatlerinden beri gündemimizde Güldür Güldür'den tanıdığımız başarılı oyuncu Onur Atilla'nın boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez'le paylaştığı samimi fotoğraflar biliyorsunuz...
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Kısaca özetleyelim, 10 yıldır Sinem Ayyıldız'la evli olan Onur Atilla, geçtiğimiz hafta boşanma kararı aldıklarını açıklamış, 10 Haziran'da da tüm işlemlerin bittiğini duyurmuştu.
Ardından şarkıcı Nez'le paylaştığı fotoğraflar kafa karıştırmış, "yeni aşk" dedikoduları kol gezmeye başlamıştı. Çok geçmeden Nez'den açıklama geldi ve Nez aşkı doğruladı.
Nez'in hemen arkasından bir açıklama da Onur Atilla'dan geldi. "Evlilikler başlar, biter. Bu hayattır. Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ben ve kız arkadaşım bunu hak ediyor" diyerek tepki gösteren oyuncu, böyle bir sebeple gündem olmaktan rahatsız olduğunu dile getirdi.
İşte Onur Atilla'nın hem eski eşini, hem yeni aşkını koruduğu hem de gelen eleştirilere sitem ettiği açıklamasının tamamı:
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