"Bodrum'da Sınıf Farkı Daha Az" Cümlesiyle Tepki Çeken Şevval Sam'dan Açıklama!

Geçtiğimiz hafta Bodrum sahillerinde yaptığı 'Bodrum'da sınıf farkı daha az' açıklamasıyla tepki çeken Şevval Sam, konuya dair ilk kez konuştu. Meselenin yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu topu eleştirenlere atarak savundu.