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"Bodrum'da Sınıf Farkı Daha Az" Cümlesiyle Tepki Çeken Şevval Sam'dan Açıklama!

"Bodrum'da Sınıf Farkı Daha Az" Cümlesiyle Tepki Çeken Şevval Sam'dan Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 23:24

Geçtiğimiz hafta Bodrum sahillerinde yaptığı 'Bodrum'da sınıf farkı daha az' açıklamasıyla tepki çeken Şevval Sam, konuya dair ilk kez konuştu. Meselenin yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu topu eleştirenlere atarak savundu.

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İnsanın içini pamuk gibi yapan sesi ve muhteşem oyunculuk performanslarıyla daima çok konuşulan Şevval Sam, Yasak Elma'daki "Ender" karakterine hayat verdiğinden beri magazinin daha da sık takip ettiği isimlerden biri haline geldi biliyorsunuz.

İnsanın içini pamuk gibi yapan sesi ve muhteşem oyunculuk performanslarıyla daima çok konuşulan Şevval Sam, Yasak Elma'daki "Ender" karakterine hayat verdiğinden beri magazinin daha da sık takip ettiği isimlerden biri haline geldi biliyorsunuz.

Bir süredir ekranlarda yer almayan ve her yaz olduğu gibi konserlerine hız kesmeden devam eden Sam, en son Bodrum sahillerinde yaptığı "Bodrum'da sınıf farkı daha az" yorumuyla tepki çekmişti hatırlarsanız.

Bir süredir ekranlarda yer almayan ve her yaz olduğu gibi konserlerine hız kesmeden devam eden Sam, en son Bodrum sahillerinde yaptığı "Bodrum'da sınıf farkı daha az" yorumuyla tepki çekmişti hatırlarsanız.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Bu gece izleyicisiyle Harbiye'de buluşan Şevval Sam, konser öncesinde muhabirlerin sorularını da yanıtladı. "Sınıf farkı" yorumuna da açıklık getirdi...

Bu gece izleyicisiyle Harbiye'de buluşan Şevval Sam, konser öncesinde muhabirlerin sorularını da yanıtladı. "Sınıf farkı" yorumuna da açıklık getirdi...

"Yaş ilerledikçe daha az cümleyle daha anlaşılabilir olmaya çalışıyorum ama sanırım hala daha fazla cümle kurmak zorundayım" dedi. İşte o anlar:

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