Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Şevval Sam'ın "Bodrum'da Sınıf Farkı Daha Az" Açıklaması Tepkilerin Odağında

Şevval Sam'ın "Bodrum'da Sınıf Farkı Daha Az" Açıklaması Tepkilerin Odağında

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.06.2024 - 11:06

Son olarak Yasak Elma dizisinde Ender rolüyle karşımıza çıkan Şevval Sam, sık sık magazin gündemine de geliyor. Show Haber'e özel bir röportaj veren Şevval Sam, Bodrum'u çok sevdiğini ve Bodrum'da sınıf farkının az olduğunu söyledi.

Şevval Sam'ın sınıf farkı açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteriyle akıllarımıza kazınan Şevval Sam, magazin gündeminde yakından takip edilen isimlerden.

Son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteriyle akıllarımıza kazınan Şevval Sam, magazin gündeminde yakından takip edilen isimlerden.

Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine tam gaz devam eden Şevval Sam, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimleri arasında.

Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine tam gaz devam eden Şevval Sam, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimleri arasında.

Show Haber'e özel bir röportaj veren Şevval Sam, yazın tadını çıkarmak için gittiği Bodrum'da Bodrum'un güzelliklerini anlattı.

Bodrum'un en sevdiği tarafını anlatan Şevval Sam "sınıf farkı çok daha az" ifadelerine yer verdi.

Bodrum'un en sevdiği tarafını anlatan Şevval Sam "sınıf farkı çok daha az" ifadelerine yer verdi.

'İster zengin ol, ister orta halli, ister fakir, herkesin eğer burada başını soktuğu bir evi varsa mutlaka iki katlı bir bahçesi de var...'

"Gökdelenler olmadığı için üç aşağı beş yukarı herkes eşit koşullarda" diyen Şevval Sam'ın bu sözlerine ise sosyal medyadan tepki yağdı.

"Gökdelenler olmadığı için üç aşağı beş yukarı herkes eşit koşullarda" diyen Şevval Sam'ın bu sözlerine ise sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte o anlar;

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şevval Sam'ın bu açıklamasına sosyal medyadan ise tepki yağdı;

Şevval Sam'ın bu açıklamasına sosyal medyadan ise tepki yağdı;
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın