Şevval Sam'ın "Bodrum'da Sınıf Farkı Daha Az" Açıklaması Tepkilerin Odağında
Şevval Sam'ın "Bodrum'da Sınıf Farkı Daha Az" Açıklaması Tepkilerin Odağında
Son olarak Yasak Elma dizisinde Ender rolüyle karşımıza çıkan Şevval Sam, sık sık magazin gündemine de geliyor. Show Haber'e özel bir röportaj veren Şevval Sam, Bodrum'u çok sevdiğini ve Bodrum'da sınıf farkının az olduğunu söyledi.
Şevval Sam'ın sınıf farkı açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı.
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Son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteriyle akıllarımıza kazınan Şevval Sam, magazin gündeminde yakından takip edilen isimlerden.
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Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine tam gaz devam eden Şevval Sam, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimleri arasında.
Bodrum'un en sevdiği tarafını anlatan Şevval Sam "sınıf farkı çok daha az" ifadelerine yer verdi.
"Gökdelenler olmadığı için üç aşağı beş yukarı herkes eşit koşullarda" diyen Şevval Sam'ın bu sözlerine ise sosyal medyadan tepki yağdı.
İşte o anlar;
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Şevval Sam'ın bu açıklamasına sosyal medyadan ise tepki yağdı;
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