Aşk Hayatına Bir Türlü Yetişemediğimiz Somer Sivrioğlu'ndan Yeni Aşkı Ayşe Özyılmazel'le Yeni Poz Geldi
Aşk Hayatına Bir Türlü Yetişemediğimiz Somer Sivrioğlu'ndan Yeni Aşkı Ayşe Özyılmazel'le Yeni Poz Geldi
MasterChef yarışmasının ünlü şefi Somer Sivrioğlu, son dönemlerde aşk hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Adı son olarak Ayşe Özyılmazel ile aşk iddialarına karışan ünlü şeften yeni sevgilisiyle poz geldi!
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MasterChef Türkiye'nin güler yüzlü şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu, yarışmacılarla olan iletişimi, eğlenceli ve komik yanı ile herkesin sempatisini kazanan isimlerden bir tanesi.
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Aşk hayatı ile de magazin gündeminde sık sık yerini alan ünlü şef, 18 yıldır beraber olduğu eşi Aslı Sencer'le yollarını ayırmış ve ikilinin ayrılık sebebinin ihanet olduğu söylenmişti.
Ardından Somer şef meslektaşı Pınar Kızılkaya ile olan ilişkisini açıklamış ve bu ilişkisi ile de sosyal medyada çok eleştirilmişti. Ancak Sivrioğlu, eleştirilere kulaklarını kapatarak 'Biz mutluyuz, seviyoruz, yaşıyoruz. Şükür...' diyerek ilişkisine devam etmişti.
Bu ilişkide çok uzun sürmemiş ve Sivrioğlu kısa bir süre önce Etiler'deki bir mekanda ünlü güzelle sarmaş dolaş görüntülenmişti!
Son olarak da aşk hayatının hızına bir türlü yetişemediğimiz kül şefin ismi şarkıcı Ayşe Özyılmazel ile aşk iddialarına karışmıştı hatırlarsanız.
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Fenerbahçe Beko-Panathinaikos arasında oynanan EuroLeague yarı final maçını izlemek için beraber Almanya'ya giden çift beraber paylaşım yaparak ilişkilerini de resmen duyurmuşlardı.
Geçtiğimiz saatlerde ise çiçeği burnunda çiftimizden yeni bir tatil pozu geldi 👇🏻
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masallah sana somer şef bu kaçıncı kiz ya😂😂😂
Bu kadının midesizliği de yok artık dedirtiyor. Yanına yakışan biri ile birlikte olmamaya yemin etmiş. Ali Taran'dan sonra hiç mi akıllanmadın. İğrençsin Ayş... Devamını Gör