Hülya Avşar’dan Meryem Uzerli Eleştirilerine Hakaret Gibi Cevap: “İki Kişinin Anlaştığı Yerde Üçüncüye…”

Meryem Uzerli'ye yönelttiği evlilik sorusuyla büyük tepki çeken Hülya Avşar, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından konuya dair kimseleri tatmin etmeyen bir açıklama paylaşmıştı. Açıklamayla yetinmemeye karar veren Hülya Avşar, konuyla ilgili bir de röportaj verdi. Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuşan Avşar kızının mimikleri ve tavrı gözden kaçmadı!