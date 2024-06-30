Hülya Avşar’dan Meryem Uzerli Eleştirilerine Hakaret Gibi Cevap: “İki Kişinin Anlaştığı Yerde Üçüncüye…”
Hülya Avşar’dan Meryem Uzerli Eleştirilerine Hakaret Gibi Cevap: “İki Kişinin Anlaştığı Yerde Üçüncüye…”
Meryem Uzerli'ye yönelttiği evlilik sorusuyla büyük tepki çeken Hülya Avşar, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından konuya dair kimseleri tatmin etmeyen bir açıklama paylaşmıştı. Açıklamayla yetinmemeye karar veren Hülya Avşar, konuyla ilgili bir de röportaj verdi. Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuşan Avşar kızının mimikleri ve tavrı gözden kaçmadı!
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Birkaç gündür gündemimizde Hülya Avşar ve programında ağırladığı Meryem Uzerli'ye yönelttiği evlilik sorusu var biliyorsunuz...
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Kaçıranlar için kısacık bir özet geçelim; Aşkta başarı diye bir kavram olmadığını söyleyen Meryem Uzerli'ye, Avşar kızından şak diye gelen "Neden evlenmediler seninle?" sorusu sadece ünlü oyuncuyu değil tüm sosyal medyayı şok etmiş, büyük tepki çekmişti.
Yersiz evlilik sorusuna tepkiler çığ gibi büyüyünce geçtiğimiz saatlerde Hülya Avşar'dan bir açıklama gelmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kullandığı küçümseyici tavır iyice göze batmasına sebep olmuştu.
Avşar kızını açıklama kesmedi. Aramızda Kalmasın muhabiri tarafından görüntülenen Hülya Avşar bir de röportaj verdi konuyla ilgili.
Önce gayet yerinde ve doğru bir soru sorduğunu iddia etti.
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Ardından Fatih Altaylı'nın "Hülya Avşar seni kıskanacak" sözlerine değinerek, "Yooo kıskanmadım ama bu kadar hoş olmasını beklemiyordum. Çok hoşlaşmış" açıklamasında bulundu. Mimikleri ise görülmeye değerdi. İşte o anlar:
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