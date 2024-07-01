Doğuma Bir Hafta Kala Zeynep Bastık Konserine Giden Karnı Burnunda Burcu Biricik'e Eşinden Tatlı Sitem!
Doğuma Bir Hafta Kala Zeynep Bastık Konserine Giden Karnı Burnunda Burcu Biricik'e Eşinden Tatlı Sitem!
Doğuma bir haftası kalan Burcu Biricik hızını alamadı, şıkır şıkır hazırlanıp Zeynep Bastık konserine gitti! Aramızda Kalmasın muhabirlerine röportaj veren Burcu Biricik'in eşinin tatlı sitemine verdiği cevap yine hayran bıraktı!
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Doğal güzelliği ve samimi halleriyle kalbimizde taht kuran, onlarca başarılı yapımın ardından Camdaki Kız dizisindeki performansıyla kendine hepten hayran bırakan oyuncu Burcu Biricik, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor biliyorsunuz!
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2014'ten beri biricik aşkı Emre Yetkin'le evli olan Burcu Biricik, evliliklerinin 10. yılında "Luna" ismini verecekleri bir kız bebek beklediklerini duyurmuştu hatırlarsanız.
Doğuma ve Luna'nın sosyal medyanın en imrenilen çifti anne ve babasına kavuşmasına bir hafta kaldı. Geçtiğimiz saatlerde Burcu Biricik, kocaman karnıyla dün tatlısı pozlar vermişti.
Bu sefer de şık şıkıdım hazırlanıp Zeynep Bastık konserine gitmeye karar verdi. "Buradan herhalde doğuma giderim diye düşünüyorum" diyen Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'in 'fazla tepinme' sitemine de tatlı tatlı cevap verdi! Çok güzelsiniz, kızınız sağlıkla gelsin! ❤️
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