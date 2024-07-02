Arabeskin Kralı Orhan Gencebay'dan Doğum Gününde Eşi Sevim Emre'ye Büyük Jest!
Arabeskin Kralı Orhan Gencebay'dan Doğum Gününde Eşi Sevim Emre'ye Büyük Jest!
Arabesk müziğin babalarından Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre'nin doğum gününü aşk dolu bir videoyla kutladı. Sevim Emre, kendi hesabında bu görüntüleri paylaşınca sevenleri ''Maşallah''lara doyamadı.
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Usta sanatçılarımızdan Orhan Gencebay, rol aldığı Yeşilçam filmleriyle ve Türk müziğine kattığı arabesk esintileri taşıyan besteleriyle hepimizin gönlünde taht kurmuş isimlerinden.
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Kendisi 1978 yılında hayatını, Avrupa dördüncü güzeli seçilmiş ve başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken Sevim Emre ile birleştirdi. Türkiye'ye dönüşünün ardından Sevim Emre de yer aldığı filmlerle adından sıkça bahsettirmişti.
Orhan Gencebay ve Sevim Emre çiftinin aşk dolu evliliklerinden Gökhan isimli bir de oğulları var. Kendisi 2021 yılında Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen bir törenle, Seda Özmen Han ile dünya evine girmişti hatırlarsınız.
Birlikte geçen senelerine rağmen ikilinin aşkı hala ilk günkü gibi taptaze. Bugün doğum günü olan Sevim Emre'ye Gencebay'dan aşk dolu bir kutlama videosu geldi.
İnce ve naif sözlerle bezediği yazısını okuyan Gencebay'ın o anlarını Sevim Emre kendi hesabından paylaştı👇
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''Ey güzeller güzeli, gönlümün sultanı, hayat arkadaşım...'' diye başlayan Gencebay'a Sevim Emre'den de sevgi dolu ve minnettar bir yorum geldi. Bizler de iki usta isme aşk dolu, nice birlikte uzun yıllar diliyoruz❤️
Sevenlerinden gelen yorumlar ise şu şekildeydi👇
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