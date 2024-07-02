Ben Değil Elbisem Konuşsun: Alina Boz'un Katıldığı Bir Davette Giydiği Elbisenin Fiyatı Dudak Uçuklattı

2023 yılının aralık ayında Umut Evirgen ile dünya evine giren güzel oyuncumuz Alina Boz, evliliğinin ardından yaptığı açıklamalarla son zamanlarda sık sık gündeme gelen isimlerden. Fakat bu sefer kendisi yaptığı bir açıklamayla değil, üzerinde taşıdığı takımın fiyatıyla oldukça konuşulacak gibi gözüküyor.