Ben Değil Elbisem Konuşsun: Alina Boz'un Katıldığı Bir Davette Giydiği Elbisenin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Ben Değil Elbisem Konuşsun: Alina Boz'un Katıldığı Bir Davette Giydiği Elbisenin Fiyatı Dudak Uçuklattı
2023 yılının aralık ayında Umut Evirgen ile dünya evine giren güzel oyuncumuz Alina Boz, evliliğinin ardından yaptığı açıklamalarla son zamanlarda sık sık gündeme gelen isimlerden. Fakat bu sefer kendisi yaptığı bir açıklamayla değil, üzerinde taşıdığı takımın fiyatıyla oldukça konuşulacak gibi gözüküyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alina Boz, dupduru güzelliğiyle bizleri mest etmiş ve ''Aşk101'' gibi oynadığı popüler dizilerle de kendini sevdirmiş ünlülerimizden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evliliğinden önce ismi pek çok farklı isimle anılan Umut Evirgen ile jet hızında bir düğün ile 2023 yılında dünya evine girdi kendisi.
Evliliklerinin başından itibaren ''acaba ayrılıyorlar mı?'' soruları sık sık yankılanır olmuştu magazin dünyasında. Fakat ikili bu iddialara hiç aldırmadan, aşklarını doyasıya yaşamaya devam ettiler. Öyle ki Alina Boz, geçtiğimiz günler de yaptığı açıklamayla ''kocam da kocam'' demiş kadar oldu.
Alina Boz, bu açıklamayı marka yüzü olduğu bir davette yaptı. Daha Alina Boz'un yaptığı açıklamaların şoke edici etkisinden kurtulamamışken, o gece tercih ettiği elbisenin fiyatı gündeme bomba gibi düştü.
Tercih ettiği takımın içerisinde parıl parıl parıldayan Alina Boz'un üst giyimi 45.210 Türk lirası tutarındayken; eteği ise 69.738 Türk lirasıymış. Bazı takipçileri kombini oldukça beğenirken bazıları ise ''bu sefer olmamış'' dedi. Sizler bu kombini nasıl yorumluyorsunuz, dudak uçuklatan fiyatlara değer mi? Hadi yorumlarda buluşalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın