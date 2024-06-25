Nilperi Şahinkaya'nın Paylaşımları Gören Kullanıcılara ''Tatil Yaramış'' Dedirtti!
Nilperi Şahinkaya'nın Paylaşımları Gören Kullanıcılara ''Tatil Yaramış'' Dedirtti!
''Bu yaz Çeşme mi yapsak Bodrum mu?'' tartışmalarına hiç kulak asmayıp tarafını belli eden Nilperi Şahinkaya, geride bıraktığı kış sezonunun yorgunluğunu Bodrum'da attı.
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''Öyle Bir Geçer Zaman Ki'' dizisiyle tanıdığımız Nilperi Şahinkaya, ''Aynen Aynen'' isimli dijital platform dizisinde ise Kerem Bürsin ile başrolü paylaşmıştı. ''Aynen Aynen'' dizisindeki performansının ardından, hayran kitlesi oldukça genişledi kendisinin.
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Geçtiğimiz aylarda, yayın hayatı talihsiz bir şekilde kısa süren ve üçüncü bölümüyle ekranlara veda eden ''Senden Önce'' dizisinde izlemiştik en son kendisini.
Dizisinin bu talihsiz yayın hayatı mı onu etkiledi yoksa çöl sıcaklarından mı bunaldı bilmiyoruz, yaz gelir gelmez kendini Bodrum kıyılarına attı Şahinkaya.
Tatilde olduğunu ''bana caption bulun ben tatildeyim'' notunu düşerek yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Nilperi Şahinkaya, güzel fiziğiyle birçok takipçisinin beğenisini topladı.
Videolu paylaşımları ise şu şekilde👇
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