Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Nilperi Şahinkaya'nın Paylaşımları Gören Kullanıcılara ''Tatil Yaramış'' Dedirtti!

Nilperi Şahinkaya'nın Paylaşımları Gören Kullanıcılara ''Tatil Yaramış'' Dedirtti!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 18:05

''Bu yaz Çeşme mi yapsak Bodrum mu?'' tartışmalarına hiç kulak asmayıp tarafını belli eden Nilperi Şahinkaya, geride bıraktığı kış sezonunun yorgunluğunu Bodrum'da attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

''Öyle Bir Geçer Zaman Ki'' dizisiyle tanıdığımız Nilperi Şahinkaya, ''Aynen Aynen'' isimli dijital platform dizisinde ise Kerem Bürsin ile başrolü paylaşmıştı. ''Aynen Aynen'' dizisindeki performansının ardından, hayran kitlesi oldukça genişledi kendisinin.

''Öyle Bir Geçer Zaman Ki'' dizisiyle tanıdığımız Nilperi Şahinkaya, ''Aynen Aynen'' isimli dijital platform dizisinde ise Kerem Bürsin ile başrolü paylaşmıştı. ''Aynen Aynen'' dizisindeki performansının ardından, hayran kitlesi oldukça genişledi kendisinin.

Geçtiğimiz aylarda, yayın hayatı talihsiz bir şekilde kısa süren ve üçüncü bölümüyle ekranlara veda eden ''Senden Önce'' dizisinde izlemiştik en son kendisini.

Geçtiğimiz aylarda, yayın hayatı talihsiz bir şekilde kısa süren ve üçüncü bölümüyle ekranlara veda eden ''Senden Önce'' dizisinde izlemiştik en son kendisini.

Dizisinin bu talihsiz yayın hayatı mı onu etkiledi yoksa çöl sıcaklarından mı bunaldı bilmiyoruz, yaz gelir gelmez kendini Bodrum kıyılarına attı Şahinkaya.

Dizisinin bu talihsiz yayın hayatı mı onu etkiledi yoksa çöl sıcaklarından mı bunaldı bilmiyoruz, yaz gelir gelmez kendini Bodrum kıyılarına attı Şahinkaya.

Tatilde olduğunu ''bana caption bulun ben tatildeyim'' notunu düşerek yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Nilperi Şahinkaya, güzel fiziğiyle birçok takipçisinin beğenisini topladı.

Tatilde olduğunu ''bana caption bulun ben tatildeyim'' notunu düşerek yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Nilperi Şahinkaya, güzel fiziğiyle birçok takipçisinin beğenisini topladı.

Videolu paylaşımları ise şu şekilde👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın