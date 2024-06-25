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Hande Yener'den Sokak Hayvanlarıyla İlgili Duyar Dolu Paylaşım Geldi: ''Allah'ım Herkese Vicdan Ver''

Hande Yener'den Sokak Hayvanlarıyla İlgili Duyar Dolu Paylaşım Geldi: ''Allah'ım Herkese Vicdan Ver''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 12:28

Hande Yener, yeni hitleriyle olduğu kadar eski şarkılarıyla da son günlerde sık sık gündeme gelmekte. Gerek sahne şovlarıyla gerekse de hayranlara olan yaklaşımıyla son dönemlerde sosyal medya kullanıcılarının göz bebeği oldu.

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Kendisi yıllardır Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden. Seyircileri için her yıl üzerine biraz daha katıp sahne şovlarını bir üst seviyeye taşıyan Yener, hayranlarına yeri doldurulamaz bir seyir zevki yaşatıyor.

Kendisi yıllardır Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden. Seyircileri için her yıl üzerine biraz daha katıp sahne şovlarını bir üst seviyeye taşıyan Yener, hayranlarına yeri doldurulamaz bir seyir zevki yaşatıyor.

Yarattığı yepyeni ve marjinal Hande Yener tarzıyla, birçok farklı yerde sahne almaya devam ediyor kendisi. Hatta geçtiğimiz günlerde ODTÜ'lü gençlerle bir araya gelmiş, unutulmaz hitlerinden ''sopa'' isimli şarkısını arabasının üzerine çıkarak söyleyip gündem olmuştu hatırlarsanız.

Yarattığı yepyeni ve marjinal Hande Yener tarzıyla, birçok farklı yerde sahne almaya devam ediyor kendisi. Hatta geçtiğimiz günlerde ODTÜ'lü gençlerle bir araya gelmiş, unutulmaz hitlerinden ''sopa'' isimli şarkısını arabasının üzerine çıkarak söyleyip gündem olmuştu hatırlarsanız.

''Bu eğlenceli anların yorgunluğu anca çıkar'' demiş olmalı ki kendisi Belek'te bir otelde tatil yapıyor şimdilerde.

''Bu eğlenceli anların yorgunluğu anca çıkar'' demiş olmalı ki kendisi Belek'te bir otelde tatil yapıyor şimdilerde.

Son günlerde gündemden düşmeyen Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına ''bu kadını sevmekte haklıymışız'' dedirtti.

Son günlerde gündemden düşmeyen Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına ''bu kadını sevmekte haklıymışız'' dedirtti.

Sokak hayvanlarını unutmayan Hande Yener'in ''Allah'ım herkese vicdan, merhamet ver'' dediği paylaşımı ise bu şekildeydi;

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