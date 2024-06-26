Şeyma Subaşı Paylaşımındaki Kolye Detayıyla Görenlere ''Manevi Duruşun mu Değişti Şeyma?'' Dedirtti!
Şeyma Subaşı Paylaşımındaki Kolye Detayıyla Görenlere ''Manevi Duruşun mu Değişti Şeyma?'' Dedirtti!
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu sefer de aksesuarıyla gündem oldu.
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Şeyma Subaşı, 2008 yılında katıldığı ''Var Mısın Yok Musun'' isimli yarışma programında tanıştığı Acun Ilıcalı ile sevgili olmuş ve bu ilişki magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bizler de onu bu sayede tanımıştık. 2017 yılında evlenen çift, bir yıl süren evliliğin ardından yollarını ayırdı.
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Ardından Şeyma Subaşı, 2023 yılında bir ayrıl bir barış birlikteliğine devam ettiği Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile dünya evine girdi. Bu evliliğinde de sıkıntılar yaşayan Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile tek celsede boşandı.
Aşktan ağzı yanan Şeyma, kişisel gelişimine ve maneviyatına daha fazla zaman ayırmaya karar verdi ve bu anları da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle sık sık paylaştı. " Ben bir Müslümanım ve Allah'ın yazdığı her şeye, peygamberlerin bütün sözlerine gerçekten inanıyorum." şeklinde bir not da düşmüştü paylaşımına.
Son günlerde ise Ibıza'da yazın keyfini çıkartan Subaşı, bugün sosyal medya hesabında bir gönderi paylaştı. Bikinisini inci bir kolyeyle kombinleyen Subaşı'nın kolye ucundaki detayı dikkat çekti.
Kolyesinin ucunda bulunan ''haç'' detayı takipçilerinin gözünden kaçmamış ve onları ikilemde bırakmıştı. ''Kolye aksesuar mı yoksa manevi duruşun mu?'' sorgulamalarına Şeyma Subaşı'ndan yanıt gecikmedi ve ''aksesuar'' dedi.
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