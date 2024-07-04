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Hep Mutluluktan! Bengü Sahnede Gözyaşlarını Tutamamasının Nedenini Açıkladı: "Hemen Boşanmaya Yormak Yanlış"

Hep Mutluluktan! Bengü Sahnede Gözyaşlarını Tutamamasının Nedenini Açıkladı: "Hemen Boşanmaya Yormak Yanlış"

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 01:36

Ünlü pop şarkıcılarımızdan Bengü, geçtiğimiz günlerde Kaan Ölker'in programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen soruları cevaplandıran Bengü'nün yaptığı bir açıklama ise gündem oldu.

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Bengü yıllardır ''Kalbim'', ''Yaralı'' ve ''Saat 03.00'' gibi şarkılarıyla ruh halimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip olan şarkıcılarımızdan.

Bengü yıllardır ''Kalbim'', ''Yaralı'' ve ''Saat 03.00'' gibi şarkılarıyla ruh halimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip olan şarkıcılarımızdan.

Kendisi 2018 yılında evlendiği Selim Selimoğluyla evli, mutlu ve iki çocuklu bir hayat sürüyor şimdilerde.

Kendisi 2018 yılında evlendiği Selim Selimoğluyla evli, mutlu ve iki çocuklu bir hayat sürüyor şimdilerde.

Fakat Bengü, geçtiğimiz yıl verdiği bir konserde Doktorlar dizisiyle özdeşleştirilen ''Ağla Kalbim'' isimli şarkısını söylerken, seyircilerin bu şarkıya hep bir ağızdan eşlik etmesinin ardından gözyaşlarını tutamamıştı.

Fakat Bengü, geçtiğimiz yıl verdiği bir konserde Doktorlar dizisiyle özdeşleştirilen ''Ağla Kalbim'' isimli şarkısını söylerken, seyircilerin bu şarkıya hep bir ağızdan eşlik etmesinin ardından gözyaşlarını tutamamıştı.

Bu duygusal parçanın Bengü'yü ağlatmasının ardından kulislerde ''Selimoğlu'yla boşanıyorlar mı?'' sorusu yankılanmaya başlamıştı.

Bu duygusal parçanın Bengü'yü ağlatmasının ardından kulislerde ''Selimoğlu'yla boşanıyorlar mı?'' sorusu yankılanmaya başlamıştı.

Birçok ünlü çiftin başına gelen ''boşanıyorlar'' dedikodusu asılsız çıktı ve çift sosyal medya medya hesaplarından ''ailecek mutluyuz'' tablosu çizen görseller paylaşmaya devam etti.

Birçok ünlü çiftin başına gelen ''boşanıyorlar'' dedikodusu asılsız çıktı ve çift sosyal medya medya hesaplarından ''ailecek mutluyuz'' tablosu çizen görseller paylaşmaya devam etti.
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Geçtiğimiz gün Kaan Ölker'in programına konuk olan Bengü'den bu yaşananların üzerine dikkat çeken bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz gün Kaan Ölker'in programına konuk olan Bengü'den bu yaşananların üzerine dikkat çeken bir açıklama geldi.

''Bir kadının gözyaşları yalnızca boşandığı için akmamalı'' diyen Bengü'nün konuşmasını merak edenleri şöyle alalım👇

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