Verdiği Röportajda Futbol Geçmişiyle İlgili Konuşan Cemal Can Canseven: ''Bende Öyle Bir Yetenek Vardı ki!''
Verdiği Röportajda Futbol Geçmişiyle İlgili Konuşan Cemal Can Canseven: ''Bende Öyle Bir Yetenek Vardı ki!''
Sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Cemal Can Canseven, 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazanmasının ardından adını daha geniş kitlelere duyurmuştu. Şimdilerde tanınan bir yüz olan Cemal Can, bugün verdiği bir röportajda çocukluğunda bir futbol geçmişi olduğundan ve futbolun içinde ukde kaldığından bahsetti.
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Cemal Can Canseven'i ilk olarak, yakın arkadaşı influencer Danla Bilic'in paylaşımlarında yer almasıyla tanımıştık.
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Survivor yarışmasına 2020 yılında katılan Cemal Can, o sezonun şampiyonu olunca daha geniş kitlelerce tanınmaya başladı. O dönemde kendisi sempatikliğiyle tüm gözleri üzerinde toplamayı başarıyordu hatırlarsınız.
Şimdilerde Canseven, modellik üzerinde yoğunlaşmış durumda. Ayrıca kendisi birçok markanın etkinliğinde ve reklam kampanyalarında boy gösteren tanınmış bir isim artık.
Bugün katıldığı bir etkinlikte kendisiyle röportaj yapıldı. '' Fenerbahçe'nin alt yapısında kaleciydim, bende öyle bir yetenek vardı ki'' diyen Cemal Can, samimi açıklamalarına bir yenisini daha eklemiş oldu.
Cemal Can Canseven'in ''Kalecilik içimde ukde kaldı'' açıklamasını yaptığı röportajı merak edenleri şöyle alalım👇
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