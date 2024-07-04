Verdiği Röportajda Futbol Geçmişiyle İlgili Konuşan Cemal Can Canseven: ''Bende Öyle Bir Yetenek Vardı ki!''

Sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Cemal Can Canseven, 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazanmasının ardından adını daha geniş kitlelere duyurmuştu. Şimdilerde tanınan bir yüz olan Cemal Can, bugün verdiği bir röportajda çocukluğunda bir futbol geçmişi olduğundan ve futbolun içinde ukde kaldığından bahsetti.