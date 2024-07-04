Sahnesi Hollanda-Türkiye Çeyrek Final Maçıyla Çakışan Sıla Milli Heyecana Kapılıp Konser Erteledi!
Sahnesi Hollanda-Türkiye Çeyrek Final Maçıyla Çakışan Sıla Milli Heyecana Kapılıp Konser Erteledi!
Haziran ayında yeni teklisini yayınlayan Sıla Gençoğlu, yurt genelinde konserlerine devam ediyor. Fakat, 6 Temmuzda Milli takımımızın çeyrek final maçı olduğundan Sıla, o günkü konserini erteleme kararı aldı.
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Sıla Gençoğlu, pop müziğin en güçlü seslerinden biri olarak, nevi şahsına münhasır aurasıyla bizleri etkileyen bir isim.
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Kendisi daha öncelerde çalkantılı ilişkileriyle gündeme geliyordu hatırlarsınız. Fakat bir süredir Sıla, oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile aşk dolu ve sütliman bir ilişki içerisinde. Çiftimizden en son paylaşım, geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla çıktıkları yaz tatilinden gelmişti.
Sıla bu yaz, hem aşkıma hem de işime vakit ayırırım demiş olacak ki tatil dönüşü konserlerine hiç hız kesmeden devam etti. Kendisi 6 Temmuz Cumartesi günü Çeşme'de konser vermeye hazırlanıyordu.
Fakat A Milli Futbol Takımımız, Avusturya karşılaşmasının ardından bizleri gururlandırıp adını çeyrek finale altın harflerle yazdırınca Sıla, Milli takımımızın maç gününe denk gelen konserini erteleme kararı aldı👇
Heyecanla beklediğimiz çeyrek final karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımız, 6 Temmuz Cumartesi akşamı saat 22.00'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
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