Türkiye- Avusturya Maçını Tribünlerden Seyreden Kenan Doğulu'dan ''Haydi Aslanlarım'' Paylaşımı

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, EURO 2024 kapsamında bugün gerçekleşecek olan Türkiye- Avusturya karşılaşmasını izlemek için bugün Leipzig'deydi. Milli takımımıza olan desteğini yaptığı paylaşımla da sosyal medya hesabından pekiştirmeyi ihmal etmedi.