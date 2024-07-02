Türkiye- Avusturya Maçını Tribünlerden Seyreden Kenan Doğulu'dan ''Haydi Aslanlarım'' Paylaşımı
Türkiye- Avusturya Maçını Tribünlerden Seyreden Kenan Doğulu'dan ''Haydi Aslanlarım'' Paylaşımı
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, EURO 2024 kapsamında bugün gerçekleşecek olan Türkiye- Avusturya karşılaşmasını izlemek için bugün Leipzig'deydi. Milli takımımıza olan desteğini yaptığı paylaşımla da sosyal medya hesabından pekiştirmeyi ihmal etmedi.
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Pop müziğin sevilen şarkıcısı Kenan Doğulu, geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılı için ''İkinci Yüzyıl'' isimli bir marş besteleyip söylemişti.
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Kenan Doğulu, Milli bayramlarımız ve yıl dönümlerimizde gösterdiği hassasiyeti Milli takımımızın maç gününde de gösterdi. Kendisi bugün gerçekleşmekte olan Türkiye- Avusturya karşılaşmasını canlı bir şekilde izleyip takımızın yanında olmak için Leipzig'e gitti.
Milli takımımız bugün gerçekleşen maçta Avusturya Milli takımı ile Almanya'da bulunan Red Bull Arena'da karşı karşıya geliyor.
Maçı izlemek için stadyumda yerini alan Doğulu, sosyal medya hesabından ''Haydi aslanlarım, konuyu biliyorsunuz'' notunu düştüğü bir destek videosu paylaştı 👇
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