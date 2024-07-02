Hollanda Romanya'yı 3-0 Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi
Hollanda Romanya'yı 3-0 Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Romanya ile Hollanda, son 16 turunda karşı karşıya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ronald Koeman yönetimindeki Portakallar, mücadeleden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Turu getiren goller, 20'de Gakpo, 83 ve 90'da Malen'den geldi.
A Milli Takımımız, Avusturya'yı mağlup etmesi durumunda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın