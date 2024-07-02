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Hollanda Romanya'yı 3-0 Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi

Hollanda Romanya'yı 3-0 Mağlup Ederek EURO 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 21:13

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Hollanda, Romanya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Romanya ile Hollanda, son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Romanya ile Hollanda, son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Ronald Koeman yönetimindeki Portakallar, mücadeleden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Ronald Koeman yönetimindeki Portakallar, mücadeleden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Turu getiren goller, 20'de Gakpo, 83 ve 90'da Malen'den geldi.

Turu getiren goller, 20'de Gakpo, 83 ve 90'da Malen'den geldi.

A Milli Takımımız, Avusturya'yı mağlup etmesi durumunda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımımız, Avusturya'yı mağlup etmesi durumunda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
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