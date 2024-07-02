Futbolcuyken Bu Kadar Çalışmadı: Mesut Özil'in Son Hali Sizi Çok Şaşırtabilir
Futbolcuyken Bu Kadar Çalışmadı: Mesut Özil'in Son Hali Sizi Çok Şaşırtabilir
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 2023 yılında futbolu bıraktığını açıklamıştı. Alman futbolcunun son hali, gündem oldu.
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Futbol kariyerine son verdikten sonra vücut geliştirmeye yönelen Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
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Yurt dışında Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal gibi önemli takımlarda top koşturan 35 yaşındaki eski futbolcu, yeşil sahalarda olduğu dönemde gücü sebebiyle eleştiri alıyordu.
Özil, artık eski tarzını tamamen geride bırakmış görünüyor.
İşte tecrübeli futbolcunun son hali 👇
Ve kendisine gelen yorumlar 👇
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