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Milli Takımımızın Galibiyetini Kutladı: Kullanıcılar 22 Yılın Ardından Topu Tekrar Tarkan'a Attı!

Milli Takımımızın Galibiyetini Kutladı: Kullanıcılar 22 Yılın Ardından Topu Tekrar Tarkan'a Attı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 01:35

EURO 2024 kapsamında bugün Almanya'da gerçekleşen karşılaşmada Türkiye ile Avusturya Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda A Milli takımımız 2-1 galibiyeti elde edince çeyrek finale yükselmiş oldu. Takımızı tebrik eden ilk ünlülerimizden birisi ise Tarkan oldu.

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Geçtiğimiz günlerde çıkarttığı ''Kuantum 51'' isimli albümünün sevincini yaşayan Tarkan, A Milli takımımızın Avusturya'yı mağlup edip çeyrek finale yükselmesinin sevinciyle mutluluğunu ikiye katlamış oldu.

Geçtiğimiz günlerde çıkarttığı ''Kuantum 51'' isimli albümünün sevincini yaşayan Tarkan, A Milli takımımızın Avusturya'yı mağlup edip çeyrek finale yükselmesinin sevinciyle mutluluğunu ikiye katlamış oldu.

Galibiyet sevinci içine sığmayan Tarkan, mutluluğunu attığı bir tweetle paylaştı. Aynı zamanda Milli takım oyuncularımızı tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

Galibiyet sevinci içine sığmayan Tarkan, mutluluğunu attığı bir tweetle paylaştı. Aynı zamanda Milli takım oyuncularımızı tebrik etmeyi de ihmal etmedi.
twitter.com

Tarkan'ın bu paylaşımı okuyan kullanıcıları çok eskilere, 2002 yılına götürdü. Pop Star, ''Bir Oluruz Yolunda'' isimli şarkısını 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Milli takımımız dünya üçüncülüğünü elde etmesinin ardından canlı bir şekilde söylenmişti. O dönemde marş gibi dilden dile dolanan bu şarkı, yıllar geçse bile günümüzde ''unutulmaz parçalar'' arasında kendine yer edinmeyi başaran ve ülkece en sevdiğimiz şarkı konumuna gelen parça oldu.

Tarkan'ın bu paylaşımı okuyan kullanıcıları çok eskilere, 2002 yılına götürdü. Pop Star, ''Bir Oluruz Yolunda'' isimli şarkısını 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Milli takımımız dünya üçüncülüğünü elde etmesinin ardından canlı bir şekilde söylenmişti. O dönemde marş gibi dilden dile dolanan bu şarkı, yıllar geçse bile günümüzde ''unutulmaz parçalar'' arasında kendine yer edinmeyi başaran ve ülkece en sevdiğimiz şarkı konumuna gelen parça oldu.

Attığı tweetle herkesi maziye döndüren Tarkan'ın bu paylaşımının ardından birçok kullanıcı ''haydi be Tarkan, Milli takımız için bir şarkı daha'' dedi. İşte o yorumlar👇

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