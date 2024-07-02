Milli Takımımızın Galibiyetini Kutladı: Kullanıcılar 22 Yılın Ardından Topu Tekrar Tarkan'a Attı!

EURO 2024 kapsamında bugün Almanya'da gerçekleşen karşılaşmada Türkiye ile Avusturya Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda A Milli takımımız 2-1 galibiyeti elde edince çeyrek finale yükselmiş oldu. Takımızı tebrik eden ilk ünlülerimizden birisi ise Tarkan oldu.