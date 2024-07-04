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Yağmur Tanrısevsin'den Sürpriz İmaj Değişimi: Yeni Bir Proje İçin Marilyn Monroe Oldu!

Yağmur Tanrısevsin'den Sürpriz İmaj Değişimi: Yeni Bir Proje İçin Marilyn Monroe Oldu!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 23:21

Yağmur Tanrısevsin, Milli takımlarımızın futbol elçiliği görevini üstlenmesiyle birlikte Almanya'da üçlü çektirdiği görüntülerle geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Tanrısevsin'in bugünkü paylaşımı ise tüm takipçileri için sürpriz oldu.

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Adını Feriha Koydum isimli diziyle oyunculuk hayatına başlayan Yağmur Tanrısevsin, duru güzelliği ve yetenekli oyunculuğuyla izleyenlerin beğenisini kısa sürede kazanmayı başaran oyuncularımızdan.

Adını Feriha Koydum isimli diziyle oyunculuk hayatına başlayan Yağmur Tanrısevsin, duru güzelliği ve yetenekli oyunculuğuyla izleyenlerin beğenisini kısa sürede kazanmayı başaran oyuncularımızdan.

Tanrısevsin bu yıl, Euro 2024 kapsamında Milli Takımlarımızın futbol elçiliği görevini üstlendi. Kendisi Almanya'daki ilk maçımızın öncesinde Türk taraftarlara üçlü çektirdiği anlarla da gündeme gelmişti hatırlarsınız.

Tanrısevsin bu yıl, Euro 2024 kapsamında Milli Takımlarımızın futbol elçiliği görevini üstlendi. Kendisi Almanya'daki ilk maçımızın öncesinde Türk taraftarlara üçlü çektirdiği anlarla da gündeme gelmişti hatırlarsınız.

Bugün ise Yağmur Tanrısevsin'den beklenmeyen bir paylaşım geldi. Marilyn Monroe imajına büründüğü anları hesabında paylaşan Tanrısevsin, paylaşımının altına kum saati emojili bir açıklama bırakarak yeni projesinin sinyallerini takipçileriyle böyle paylaştı 👇

Bugün ise Yağmur Tanrısevsin'den beklenmeyen bir paylaşım geldi. Marilyn Monroe imajına büründüğü anları hesabında paylaşan Tanrısevsin, paylaşımının altına kum saati emojili bir açıklama bırakarak yeni projesinin sinyallerini takipçileriyle böyle paylaştı 👇

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Yağmur Tanrısevsin'e Marilyn Monroe olmayı sizler yakıştırdınız mı? Hadi yorumlarda buluşalım 👇

Yağmur Tanrısevsin'e Marilyn Monroe olmayı sizler yakıştırdınız mı? Hadi yorumlarda buluşalım 👇

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