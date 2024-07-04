Yağmur Tanrısevsin'den Sürpriz İmaj Değişimi: Yeni Bir Proje İçin Marilyn Monroe Oldu!

Yağmur Tanrısevsin, Milli takımlarımızın futbol elçiliği görevini üstlenmesiyle birlikte Almanya'da üçlü çektirdiği görüntülerle geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Tanrısevsin'in bugünkü paylaşımı ise tüm takipçileri için sürpriz oldu.