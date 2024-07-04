Yağmur Tanrısevsin'den Sürpriz İmaj Değişimi: Yeni Bir Proje İçin Marilyn Monroe Oldu!
Yağmur Tanrısevsin'den Sürpriz İmaj Değişimi: Yeni Bir Proje İçin Marilyn Monroe Oldu!
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Adını Feriha Koydum isimli diziyle oyunculuk hayatına başlayan Yağmur Tanrısevsin, duru güzelliği ve yetenekli oyunculuğuyla izleyenlerin beğenisini kısa sürede kazanmayı başaran oyuncularımızdan.
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Tanrısevsin bu yıl, Euro 2024 kapsamında Milli Takımlarımızın futbol elçiliği görevini üstlendi. Kendisi Almanya'daki ilk maçımızın öncesinde Türk taraftarlara üçlü çektirdiği anlarla da gündeme gelmişti hatırlarsınız.
Bugün ise Yağmur Tanrısevsin'den beklenmeyen bir paylaşım geldi. Marilyn Monroe imajına büründüğü anları hesabında paylaşan Tanrısevsin, paylaşımının altına kum saati emojili bir açıklama bırakarak yeni projesinin sinyallerini takipçileriyle böyle paylaştı 👇
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Yağmur Tanrısevsin'e Marilyn Monroe olmayı sizler yakıştırdınız mı? Hadi yorumlarda buluşalım 👇
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