Akılları Suda Kaldı: İdo ve Yasemin Tatlıses Çifti İkiz Bebeklerinin İlk Deniz Deneyimini Paylaştı!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz yıllarda hayatını birleştirdiği Yasemin Şefkatli ile ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşmuştu. Çift son zamanlarda bebeklerinin fotoğraf ve videolarını sık sık sosyal medyalarında paylaşıyor. Bugün de o paylaşımlara bir yenisi Yasemin Tatlıses tarafından geldi.