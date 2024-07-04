Akılları Suda Kaldı: İdo ve Yasemin Tatlıses Çifti İkiz Bebeklerinin İlk Deniz Deneyimini Paylaştı!
Akılları Suda Kaldı: İdo ve Yasemin Tatlıses Çifti İkiz Bebeklerinin İlk Deniz Deneyimini Paylaştı!
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz yıllarda hayatını birleştirdiği Yasemin Şefkatli ile ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşmuştu. Çift son zamanlarda bebeklerinin fotoğraf ve videolarını sık sık sosyal medyalarında paylaşıyor. Bugün de o paylaşımlara bir yenisi Yasemin Tatlıses tarafından geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İdo Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in izinden gidip, 2014 yılında müzik piyasasına girişiyle büyük bir ses getirmişti. Ardından kendine özgü oluşturduğu imajıyla da uzun süreler gündemde kalmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müzik kariyerinin yanı sıra kendisi Yasemin Şefkatli ile olan ilişkisiyle de sıkça gündeme geliyordu. Sonralarda Yasemin ve İdo çiftinden beklenen haber geldi ve İdo Tatlıses, 2021 yılının ekim ayında, Yasemin Şefkatli ile dünya evine girdi.
Tatlıses çifti en son, Berfu Yenenler'in programına konuk olmuş; samimi açıklamaları ve doğal tavırlarıyla oldukça beğenilmişti hatırlarsınız.
İdo ve Yasemin ikilisi, son günlerde ise sosyal medya hesaplarından ikiz bebeklerini sık sık paylaşmalarıyla konuşuluyor. Çiftimiz, bebekleri Emir ve Ayel'i Ocak ayında kucaklarına almıştı.
Yasemin Tatlıses, bugün yaptığı paylaşımla ikiz bebeklerinin ''ilk deniz'' deneyimine takipçilerini de ortak etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emir ve Ayel bebeğin minik ayaklarının suya ilk defa değdiği anları ise bu şekildeydi👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın