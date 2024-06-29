Sevimli İkizleri Emir ve Ayel'i Göstermeye Doyamayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'ten Esprili Paylaşım
Sevimli İkizleri Emir ve Ayel'i Göstermeye Doyamayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'ten Esprili Paylaşım
Birkaç gün önce oğulları Emir ve Ayel'in yüzünü ilk defa paylaşan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses güldüren paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
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Magazin gündeminin parmakla gösterilen gözde çiftlerinden biri olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikilisi 7 Ekim 2021'de bir ömür boyu mutluluğa evet demiş ve düğünleriyle çok konuşulmuştu.
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2023 senesinin Ağustos ayında ikiz bebeklere hamile olduğunu duyuran Yasemin Şefkatli, hamilelik sürecinin ardından oğullarıyla paylaştığı karelerle büyük ilgi görmüştü.
Sevimli oğulları İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in merak edilen yüzlerini ilk defa gösteren çiftimiz sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Emir ve Ayel ile paylaşımlarda bulunan taze anne baba Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses yine güldüren fotoğrafları takipçileriyle buluşturdu...
Şefkatli, sevimli oğlunun fotoğrafını paylaşmasının ardından üzerine düştüğü "Ne demek babam benimle uyumayacak?" notuyla kahkaha attırdı!
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