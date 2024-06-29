Yeni Aşka Yelken Açan Şevval Sahin'in Samimi Görüntülerine Eski Sevgilisi Marcus Aral'dan Yorum Gecikmedi
Yeni Aşka Yelken Açan Şevval Sahin'in Samimi Görüntülerine Eski Sevgilisi Marcus Aral'dan Yorum Gecikmedi
Burak Ateş ile yeni bir aşka yelken açan Şevval Şahin'ın sevgilisiyle oldukça samimi görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Öncesinde aşk yaşadığı Marcus Aral'ın Şahin'in aşk yaşadığı anlara yaptığı yorum güldürdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fiziği ve İngilizce kelimleri kullanmasıyla adını sık sık magazin manşetlerine yerleştirmeyi başaran 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin şu sıralar aşk hayatıyla gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir zamanlar Marcus Aral ile yaşadığı ilişkiyle adından bahsettiren isim özel hayatıyla gündemin resmen sallıyor desek yeridir! Ne yapsa konuşulmayı başaran tescilli güzel 2021 senesinin yazında bu ilişkiye son vermişti.
Fakat ayrılık sonrası ortalık bir türlü durulmamış, Marcus Aral, Şevval Şahin'le akşam yemeği için buluşan Kerem Kamışlı'yı sandalyeyle denize atmıştı.
Tabii bu aşkın altından çok sular aktı... Şevval Şahin yeni aşklara yelken açtı. Hatta sevgilisi Burak Ateş ile Türkbükü’ne demirledikleri teknedeki samimi görüntüleriyle sosyal medyayı salladı ünlü manken.
Şahin'in aşk yaşadığı bu anların altına yapılan yorumlardan "Şevval sen misin?" yorumunu beğenen Marcus Aral hızını alamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan yorumu beğenmekle kalmayan Aral, ardından fotoğrafa yaptığı yorumla odak noktası oldu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın