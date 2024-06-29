Yeni Aşka Yelken Açan Şevval Sahin'in Samimi Görüntülerine Eski Sevgilisi Marcus Aral'dan Yorum Gecikmedi

Burak Ateş ile yeni bir aşka yelken açan Şevval Şahin'ın sevgilisiyle oldukça samimi görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Öncesinde aşk yaşadığı Marcus Aral'ın Şahin'in aşk yaşadığı anlara yaptığı yorum güldürdü!