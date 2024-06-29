Hakan Kurtaş'ın Birce Akalay'a Aşık Bakışlarına Gelen "Hep Aynı Numaralar!" Tepkileri Akıl Durgunluğu Yaşattı

Sürpriz aşıklar Hakan Kurtaş ve Birce Akalay günümüzün en sevilen ikililerinden biri haline geldi. Her fotoğraflarıyla sosyal medya gündemine yerleşmeyi başaran çiftimiz bu sefer aşk dolu bakışlarıyla çok konuşuldu. Kimilerine 'numara' gibi gelen bu bakışlar fena tepki çekti!