Hakan Kurtaş'ın Birce Akalay'a Aşık Bakışlarına Gelen "Hep Aynı Numaralar!" Tepkileri Akıl Durgunluğu Yaşattı
Hakan Kurtaş'ın Birce Akalay'a Aşık Bakışlarına Gelen "Hep Aynı Numaralar!" Tepkileri Akıl Durgunluğu Yaşattı
Sürpriz aşıklar Hakan Kurtaş ve Birce Akalay günümüzün en sevilen ikililerinden biri haline geldi. Her fotoğraflarıyla sosyal medya gündemine yerleşmeyi başaran çiftimiz bu sefer aşk dolu bakışlarıyla çok konuşuldu. Kimilerine 'numara' gibi gelen bu bakışlar fena tepki çekti!
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İlişkilerini duyurdukları günden beri uyumları ve birbirilerine olan romantik tavırlarıyla ilgi odağı olmayı başaran Hakan Kurtaş ve Birce Atalay ikilisi Şüphesiz en beğenilen çiftlerden biri.
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Birbirlerini sosyal medya hesaplarından doyasıya paylaşan Kurtaş ve Akalay bu fotoğraflarıyla gündeme oturuyor, her seferinde "bize de nasip olur mu?" dedirtmeyi başarıyor.
Birbirlerine çoktan tutulduğunu kilometrelerce öteden anlayabileceğimiz bakışlarıyla manşetlere düşen ikilimiz daha önce Birce Akalay'ın, Hakan Kurtaş'ın bu sene hayatının sürprizi olduğunu söylediği anlar çok konuşulmuştu.
Geçtiğimiz gece Birce Akalay'ı doğum gününde yalnız bırakmayan Kurtaş, röportaj sırasında sevgilisinden gözlerini alamadı.
Fakat çoğunluk tarafından romantik bulunması beklenen o anlar tepki çekti! "Bu bakışlar bayatladı","Hep aynı numaralar😄" gibi tepkiler yağan o anlar olay oldu!
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İşte o anlar 👇
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