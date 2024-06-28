Beklenen Son Geldi: Hepsi Grubunun Yasemin'i, Gülçin Ergül ile İplerini Tamamen Koparttığını Söyledi!
Beklenen Son Geldi: Hepsi Grubunun Yasemin'i, Gülçin Ergül ile İplerini Tamamen Koparttığını Söyledi!
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"Olmaz Oğlan" şarkısıyla genç kızların kalbinde taht kurmuş Hepsi grubu ilk şarkılarını yayınladıkları günden beri popülaritesini sürdüren gruplardan biri.
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2009 senesinde Gülçin'in gruptan ayrılmasıyla birlikte bir türlü eski yakınlıklarına dönemeyen grup üyeleri geçtiğimiz ay 20. yıl konserleri yüzünden yeniden gerilmiş ve ortalık fena karışmıştı.
Grup üyeleri arasındaki gerilim son hız tırmanırken Yasemin Yürük'ten açıklama gelmiş ve ortalık bir nebze de olsa sakinlemişti.
Geçtiğimiz gece bir etkinliğe katılan Yasemin Yürük, Gülçin Ergül hakkında sorulan sorulara "Kendisiyle konuşmadım, konuşmayı düşünmüyorum bundan sonra kendisiyle" şeklinde cevap verdi.
"Ego insanın düşmanıdır bence, insanlar işlerini yapmak istiyorsa kendi yollarıyla ilerlemesini öneriyorum. Benim yaptığım ve dostlarımın yaptığı gibi" diyen Yürük "Kendisine başarılar diliyorum, beni hiç ilgilendirmiyor" diyerek sözlerini noktaladı.
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