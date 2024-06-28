Beklenen Son Geldi: Hepsi Grubunun Yasemin'i, Gülçin Ergül ile İplerini Tamamen Koparttığını Söyledi!

20. yıl konserleri iptal olduktan sonra birbirlerine yönelttikleri sözlerle gündeme bomba gibi oturan Hepsi grubu üyeleri Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül arasındaki ipler fena gerilmişti. Kameralara yakalanan Yürük bu defa Ergül'le bağını tamamen kopardığını söyledi.