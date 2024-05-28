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Ortalık Karışacak: Hepsi Grubu'nun Yasemin'i 20. Yıl Konserini İstemeyen Gülçin'e Fena Verip Veriştirdi!

Ortalık Karışacak: Hepsi Grubu'nun Yasemin'i 20. Yıl Konserini İstemeyen Gülçin'e Fena Verip Veriştirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
29.05.2024 - 00:45

@muhabironline'dan Tolga Bozduman tarafından görüntülenen Hepsi Grubu'nun Yasemin'ine 20. yıl konserini istemeyen Gülçin Ergül soruldu... Konuya yükselen Yasemin Yürük, eski dostu Gülçin'e fena verip veriştidi.

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2004 yılında adını duyuran 'Hepsi' bir dönemin en popüler grubuydu hatırlarsanız! 2000'li yıllara damgasını vuran ve tüm genç kızların diline pelesenk olan şarkılarıyla parlayan grup, 2009 yılında Gülçin Ergül gruptan ayrılmaya karar verince ilk darbesini almıştı.

2004 yılında adını duyuran 'Hepsi' bir dönemin en popüler grubuydu hatırlarsanız! 2000'li yıllara damgasını vuran ve tüm genç kızların diline pelesenk olan şarkılarıyla parlayan grup, 2009 yılında Gülçin Ergül gruptan ayrılmaya karar verince ilk darbesini almıştı.

Gülçin'in gruptan ayrılmasının ardından üç kişi olarak bir süre daha devam eden Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'nın dostlukları hep baki kaldı ama çok geçmeden "Hepsi" defterini onlar da kapattı.

Gülçin'in gruptan ayrılmasının ardından üç kişi olarak bir süre daha devam eden Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'nın dostlukları hep baki kaldı ama çok geçmeden "Hepsi" defterini onlar da kapattı.

Yasemin, Eren ve Cemre'nin görüşmeye ve arkadaşlıklarına devam ederken Gülçin'in eski dostlarından uzak durması ve birtakım göndermeleri açıklamaları aralarının ciddi bozulduğunu kanıtlamıştı.

Derken Yasemin Yürük'ün 2022 yılında verdiği röportajda Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organizasyonu planı içinde olduklarını söylemesi sevenlerini büyük beklentiye sokmuştu.

Derken Yasemin Yürük'ün 2022 yılında verdiği röportajda Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organizasyonu planı içinde olduklarını söylemesi sevenlerini büyük beklentiye sokmuştu.

Fakat yine hüsranla karşılaştık. Yürük, "gruptan birinin" 20. yıl konserini kabul etmediğini söyleyip "yazık oldu" demiş, tüm gözlerin Gülçin Ergül'e çevrilmesine sebep olmuştu.

Fakat yine hüsranla karşılaştık. Yürük, "gruptan birinin" 20. yıl konserini kabul etmediğini söyleyip "yazık oldu" demiş, tüm gözlerin Gülçin Ergül'e çevrilmesine sebep olmuştu.

Gülçin Ergül de konseri kabul etmeyenin kendisi olduğunu verdiği bir röportajda kurduğu 'kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli' cümleleriyle kanıtlamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde, @muhabironline'dan Tolga Bozduman tarafından görüntülenen Yasemin Yürük'e yeniden 20. yıl konseri ve Gülçin Ergül'ün "gereksiz bulduğu" detayı yeniden soruldu. Gülçin Ergül'ün hala Hepsi reklamıyla iş yaptığını vurgulayan Yasemin Yürük, "artık Hepsi'yi kullanmasın" dedi. Konuya epey yükselen ve Gülçin'e sert çıkışlarda bulunan Yürük, yeniden bir araya gelme sorularına ise "Sence mümkün mü? Bu egoyla hiçbir şey olmaz" diyerek cevap vermeyi tercih etti.

Geçtiğimiz saatlerde, @muhabironline'dan Tolga Bozduman tarafından görüntülenen Yasemin Yürük'e yeniden 20. yıl konseri ve Gülçin Ergül'ün "gereksiz bulduğu" detayı yeniden soruldu. Gülçin Ergül'ün hala Hepsi reklamıyla iş yaptığını vurgulayan Yasemin Yürük, "artık Hepsi'yi kullanmasın" dedi. Konuya epey yükselen ve Gülçin'e sert çıkışlarda bulunan Yürük, yeniden bir araya gelme sorularına ise "Sence mümkün mü? Bu egoyla hiçbir şey olmaz" diyerek cevap vermeyi tercih etti.
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Ortalık yine karışacak gibi duruyor... Buyurun önce izleyin, sonra yorumlarda buluşalım!

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ece talyanoğlu

gülçin haklı çok gereksiz bi durum... spice girls musunuz yavrum siz

Turgut Güler

Tarzı tarzım değil ama tarzları çok güzeldi, sektörde en iyi yerleşkeye yerleştiler ve çok başarılıydılar, o dönemlerde çıkan birçok şarkıcı veya grup içinde... Devamını Gör