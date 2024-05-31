Atışma Bitmiyor! Gülçin'in Sert Çıkışından Sonra Yasemin Yürük'ten Olay Sözler: "Kimse Geçmişinden Kaçmamalı"
Atışma Bitmiyor! Gülçin'in Sert Çıkışından Sonra Yasemin Yürük'ten Olay Sözler: "Kimse Geçmişinden Kaçmamalı"
Hepsi grubunun 20. yıl konserinin iptal olmasının ardından Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'ün arasındaki gerginlik zirveye ulaştı. Yasemin Yürük'ün yaptığı paylaşımdaki sözler dikkat çekti!
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2000'li yılların başında müzik sektörünü kasıp kavuran Hepsi grubu 2008 senesinde Gülçin'in gruptan ayrılmasıyla hayranlarını derin bir hüzne boğmuştu.
Gülçin'in gruptan ayrılmasının ardından aralarında gerilim gün geçtikçe artmış ve işler kısa süre içerisinde düzeltilemez bir hale gelmişti.
Gruptan bir kişi eksilse de ekibin diğer üyeleri Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı arkadaşlıklarına ve kariyerlerine devam etmişti. Durum böyle olunca grubun yeniden dört kişi olacağı konusunda Hepsi'den ümit kesilmişti.
Fakat Yasemin'in geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajla umutlar yeniden yeşermişti... Hepsi'nin 20. yıllarına özel verecekleri konserin gruptan ayrılan Gülçin yüzünden iptal olduğu haberleri gündem olmuştu.
Gülçin Ergül'ün hala Hepsi reklamıyla iş yaptığını vurgulayan Yasemin Yürük'ün "artık Hepsi'yi kullanmasın, bu egoyla hiçbir şey olmaz" sözleri ise olayların kopacağına zaten sinyal vermişti.
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Bu çok konuşulacak sözlere tepkisiz kalmayan ve sessizliğini bozan Gülçin kendisinin hedef gösterildiğini söylemiş ve aradaki gerilime dahil olan isimlerden birisi de Eren Bakıcı olmuştu.
Grup üyeleri arasındaki gerilim son hız tırmanırken Yasemin Yürük'ten açıklama geldi! Ergül'e bazı noktalarda hak verdiğini kabul eden Yürük "yıllar sonra sevelerini memnun etmeleri" gerektiğini söyledi.
"Bu kadar emeğe ve para harcamaya değmez" sözleriyle sevenlerine haksızlık yapıldığını düşünen isim "bazı şeylerin parayla alakası yoktur" dedi.
Belgeselin çıkmamasının asıl sebebini "bazı gerçeklerin açığa çıkmasından korku duyulması olabilir" diyen ve "Uzlaşmamız bu tavırla zor " ifadelerini kullanan Yasemin tekrardan okları Ergül'e çevirdi.
Son olarak "Güne açan çiçekler gibiydik" yazan Yasemin Yürük'e Eren Bakıcı'dan yine destek gecikmedi!
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