Gülçin, Hepsi Grubu Belgeselinin Kendisi Yüzünden İptal Edildiği İddiasına Yanıt Verdi!
Gülçin, Hepsi Grubu Belgeselinin Kendisi Yüzünden İptal Edildiği İddiasına Yanıt Verdi!
Bir dönemin efsanesi Hepsi Grubu'nun dağılması çoğumuzu epey üzmüştü. Grubun üyelerinden Yasemin Yürük geçtiğimiz günlerde Hepsi belgeseli ve konserinin Gülçin yüzünden rafa kaldırıldığını açıklamıştı. Gruptan ayrılan Gülçin konu hakkında ilk kez açıklama yaptı.
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Dansları ve şarkılarıyla 2000'li yılların başlarına damgasını vuran Hepsi Grubu milyonlarca genç kızların imrendiği ünlülere dönüşmüştü.
Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi Grubu'nun birkaç yıllık beraberliğin ardından hayranlarını şoke eden bir haberle gündem olmuştu.
Gülçin'in ayrılığından sonra bir süre daha sessizliğini koruyan Cemre, Eren ve Yasemin grupları bir kişi eksik olsa da şarkı söyleyip klip çekmeye devam etmiş ancak bu da çok uzun sürmemişti.
Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük 2022 yılında verdiği bir röportajla hayranlarını inanılmaz bir beklentiye sokmuştu:
Bu yıl 20. yılları olduğunu belirten Hepsi Grubu'nun üyesi Yasemin yeni bir açıklama daha yapmış ve "Hepsi grubunun belgesel projesi vardı, Gülçin Ergül ya da içimizden biri kabul etmedi" demişti.
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Gözlerin direkt çevrildiği isim ise şüphesiz ki Gülçin olmuştu. Müzik kariyerine tek başına devam edip sahnelere çıkan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği yaptı.
Konuyla ilgili sessizliğini kendisine gelen bir soruyla bozan Gülçin "Çıkıştan sonra 4 senelik yoğun bir popüler geçmişimiz olsa da efsanevi bir grup olduk galiba. Gururla kabul ediyorum. Ama kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor." ifadelerini kullandı.
Gülçin'in Hepsi belgeseli ve konseri hakkında açıklamalarda bulunurken "hayır diyebilmek hayatta önemli" diye belirtmesi ise Yasemin'in iddialarını da doğrulamış oldu.
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