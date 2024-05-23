Şarkıcı Lara Dudak Estetiği Sonrası Yaşadığı Kabusu İlk Kez Anlattı: Paylaşılan Kareler Bizi Mahvetti!
Şarkıcı Lara Dudak Estetiği Sonrası Yaşadığı Kabusu İlk Kez Anlattı: Paylaşılan Kareler Bizi Mahvetti!
Şarkıları ve geçirdiği değişimle sıkça adından söz ettiren Lara, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Estetik kurbanı olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı bakarken içinizi fena edecek karelerin ise paylaşılmasına da ilk kez izin verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hepimizin Lara adıyla tanıdığı Fatma Nur Keskin, "Adam Gibi Adam" adlı ikinci albümüyle müzik dünyasında bomba gibi bir giriş yapmıştı.
O günden bu yana birçok şarkısıyla hafızalarımıza kazınan Lara sadece kariyeriyle değil zaman içindeki değişimiyle de gündemdeki yerini aldı.
Son olarak 2023 yılında piyasaya sürdüğü "Son Sözüm" adlı parçasıyla dikkatleri üzerine çeken Lara, Tv8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın'ın konuğu oldu.
Konuya 2006 yılında geçirdiği trafik kazasından bahsederek giren Lara, "Alnıma çok büyük darbe aldım. Şimdi o fotoğrafı bulup keşke onu da yayınlasaydık. Alnım dolduruldu. Göz kapağım da estetikle yapıştırıldı" dedi.
"Türkiye'ye döndüm, aradan biraz zaman geçti. Kız arkadaşıma alnım çöktü dedim. Dolgu yaptırdık. Dolgu yapayım derken kadın geldi o güzelim dudaklarıma bir şeyler sıktı. O zaman yaşım 24-25."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Aradan zaman geçti, dudaklarım sallanmaya başladı. Ankara'daki doktora yıllar sonra gittik. Gelmişken 'dudağımdaki dolguları alır mısın? Pısır patlağı gibi kaldı' dedim. Gamze çok hoşuma gidiyor. 'Gamze de yapar mısınız?' dedim. Beni hafif bayıltmışlar. Kalktım dudaklarım böyle."
Dudaklarının dikişliği olduğunu belirten Lara su içebilmek için peçeteyi ıslatıp ağzına sıktığını söylemesiyle de içimizi bir tuhaf etti. Ünlü şarkıcı dudaklarındaki uyuşukluğun hala geçmediğinin de altını çizdi.
Psikolojisinin bittiğini belirten Lara işlemin üzerinden 20 gün geçtikten sonra dikişlerini makas yardımıyla kendi söktüğünü söyledi.
O anların bir kısmını da buradan izleyebilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın