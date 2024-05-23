Şarkıcı Lara Dudak Estetiği Sonrası Yaşadığı Kabusu İlk Kez Anlattı: Paylaşılan Kareler Bizi Mahvetti!

Şarkıları ve geçirdiği değişimle sıkça adından söz ettiren Lara, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Estetik kurbanı olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı bakarken içinizi fena edecek karelerin ise paylaşılmasına da ilk kez izin verdi.