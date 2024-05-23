Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl Bebek'i Nisan Aktaş'ın Son Halini Görmelisiniz

Bir dönem izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkaran program Çocuktan Al Haberi'nin minikleri zaman içerisinde büyüyüp kocaman oldular. Güzelliği ve büyümüşte küçülmüş sözleriyle akıllarda kalan 'Çakıl Bebek' lakaplı Nisan Aktaş da bu miniklerden biri elbette. Eğlenceli yarışmayla tanıdığımız Nisan'ın son halini görmeniz gerek...