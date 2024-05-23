Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl Bebek'i Nisan Aktaş'ın Son Halini Görmelisiniz
Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl Bebek'i Nisan Aktaş'ın Son Halini Görmelisiniz
Bir dönem izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkaran program Çocuktan Al Haberi'nin minikleri zaman içerisinde büyüyüp kocaman oldular. Güzelliği ve büyümüşte küçülmüş sözleriyle akıllarda kalan 'Çakıl Bebek' lakaplı Nisan Aktaş da bu miniklerden biri elbette. Eğlenceli yarışmayla tanıdığımız Nisan'ın son halini görmeniz gerek...
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Berna Laçin, Bergüzar Korel ve Açelya Akkoyun, Evrim Akın ve Doğa Rutkay'ın sunuculuğunu üstlendiği Çocuktan Al Haberi yarışması ekranların şüphesiz en tatlı yapımlarından biriydi.
Birbirinden sevimli miniklerin yarıştığı programda o kadar güzel çocuklar vardı ki... Bunların başında gelenlerden biri de "Çakıl Bebek" olarak anılan Nisan Aktaş'tı.
Evrim Akın'ın sunuculuk yaptığı sezonda ekranlarımıza konuk olan Nisan o dönem tüm izleyenleri de kendine hayran bırakmıştı.
Hazırcevaplığı, güzelliği, zekiliğiyle görenlerde yanaklarını mıncırma isteği uyandıran ufaklığın sözleri de hala sosyal medyada karşımıza çıkıyor.
Bunlardan biri de ''Sevgi süt mü bitsin Evrim Abla? Şeker biter, gece biter, ekmek biter, gündüz biter, hatta bazen çizgi filmler bile biter. Ama sevgi asla bitmez!'' sözüydü...
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Yarışmanın üzerinden yıllar geçti tabii. Çakıl Bebek Nisan da kocaman bir kız oldu. Sosyal medya hesabından paylaşılan son haliyle görenlere "maşallah!" dedirtti.
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