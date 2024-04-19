Kime Taş Attı? Hepsi Grubunun Yasemin Yürük'ünden 20. Yıla Özel Belgesel Hakkında Çarpıcı İtiraf!
Kime Taş Attı? Hepsi Grubunun Yasemin Yürük'ünden 20. Yıla Özel Belgesel Hakkında Çarpıcı İtiraf!
Bu sene 20. senelerini kutlayacak Hepsi grubu hayranlarına hediye olarak belgesel yapacaklarını ve ellerindeki hiç yayınlanmayan fotoğraflarını paylaşacaklarını söylemişti. Yasemin Yürük belgesel sorularını yanıtladı. 👇
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2005 senesinde çıkarttıkları "Olmaz Oğlan" şarkısıyla genç kızların kalbinde taht kurmuş Hepsi Grubu çıkış yaptıkları günden beri popülaritesini gittikçe artırmıştı.
Diğer grup üyeleri gibi Yasemin Yürük'ün yıldızı da Hepsi Grubu ile parlamış ardından grubun dağılmasıyla birlikte kendisi bambaşka bir kariyere yönelmiş ve spor eğitmeni olmuştu.
2022 senesinde kameralara yakalanan Yasemin Hepsi grubu hakkındaki sorulara belgesel planıyla cevap vermiş ve birçok hayranı beklenti içine sokmuştu.
Hepsi grubunun eski üyesi "Şu an eğer olursa biyografi şeklinde bir projemiz var. Dijital bir platformda yayınlamak istiyoruz. Elimizde küçük yaşlardan beri olan birçok anı, fotoğraf ve video var. Bakalım hayırlısı" şeklinde açıklamda bulunmuştu.
Bu açıklamanın ardından kameralara bir kez daha yakalanan güzel isim muhabirlerin söz konusu Hepsi belgeseli hakkındaki sorularını cevaplamayı ihmal etmedi.
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"Hepsi grubunun belgesel projesi vardı, Gülçin Ergül ya da içimizden biri kabul etmedi" diyen Yürük, sözlerine Saygı duyuyoruz, kimseye zorla bir şey yaptıramayız. Bu sene 20'nci yılımız olacaktı, yazık oldu" şeklinde devam etti.
"Onlarla sahnede olmayı çok özlüyorum, biz bir bütündük ve sahnede gözlerimizden ne yapmamız gerektiğini anlardık. Çok uğraştım tekrar birleşmek için ama ikna edemedim, yapacak bir şey yok." diyen isim o günleri ne kadar çok özlediğini söyledi.
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