Göz Kamaştırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer Zarif Ödül Töreni Kombiniyle Büyük Beğeni Topladı
Göz Kamaştırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer Zarif Ödül Töreni Kombiniyle Büyük Beğeni Topladı
Kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ve ailesiyle magazin gündeminde adından sıkça bahsettiren stil danışmanı eşi Başak Dizer, katıldığı bir ödül törenindeki beyaz kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Detaylar 👇
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Yakışıklı aktör Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer, kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ve ailesiyle magazin gündeminde adından söz ettiriyor.
Magazin dünyasının yakından takip ettiği Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti her sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken çiftlerden biri.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Başak Dizer, Kurt Efe ile kurdukları mutlu ailelerinin yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ'u da sık sık paylaşıyor.
Geçtiğimiz gün bir ödül törenine katılan Dizer'in bu defa son pozları dikkat çekti! Zeynep Tosun tasarımı elbisenin fiyatının ise 10 bin 850 TL olduğu öğrenildi.
Geceye beyazlar içinde son derece şık ve zarif bir tarzla hazırlanan Başak Dizer çok beğenildi! Güzel isme birçok yorum yapıldı👇
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