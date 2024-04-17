Aşk İddialarından Bikinisine Gündemden Bir An Olsun Düşmeyen Melisa Döngel Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Seçildi

Şu sıralar bir an olsun gündemden düşmeyen oyuncu Melisa Döngel bir yandan aşk iddilarını yanıtlamış bir yandan da teknede verdiği pozlarla olay olmuştu. Bu sefer 'Yılın En İyi Kadın Oyunusu' seçilmesi ve dekolteli elbisesiyle konuşulan Döngel kıyafetine birçok yorum aldı.