Aşk İddialarından Bikinisine Gündemden Bir An Olsun Düşmeyen Melisa Döngel Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Seçildi
Aşk İddialarından Bikinisine Gündemden Bir An Olsun Düşmeyen Melisa Döngel Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Seçildi
Şu sıralar bir an olsun gündemden düşmeyen oyuncu Melisa Döngel bir yandan aşk iddilarını yanıtlamış bir yandan da teknede verdiği pozlarla olay olmuştu. Bu sefer 'Yılın En İyi Kadın Oyunusu' seçilmesi ve dekolteli elbisesiyle konuşulan Döngel kıyafetine birçok yorum aldı.
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Çoğumuzun ekranlarda görmeye alışık olduğu, magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Melisa Döngel'in adını daha önce mutlaka duymuşsunuzdur.
Ekranlara 'Kirli Sepeti' isimli diziyle dönen Döngel "Sen Çal Kapımı", "Sadakatsiz", "Aşk Mantık İntikam" gibi yapımlarla daha önce izleyiciyle buluşmuştu.
Geçtiğimiz gün paylaştığı tekne pozları ve bikinisiyle dillere düşen oyuncu özel hayatıyla sık sık konuşulmasının yanında bu gibi paylaşımları ve kıyafetleriyle de gündeme geliyor.
Son günlerde magazin manşetleriden bir türlü düşmeyen isim dün gece katıldığı No7influencers ödül töreninde 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
Geceye kırmızı dekolteli bir elbiseyle katılan Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Muzzam bir gecede Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülünü aldığım için sonsuz teşekkürler..." notunu düştü.
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Hem aldığı ödüle hem de kıyafetine sosyal medya kullanıcıları yorum yapmadan edemedi...
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