Danslarıyla ve Sıra Dışı Tarzıyla Dillerden Düşmeyen Yıldız Tilbe Türkiye'nin En Eğlenceli Şarkıcısı Seçildi!

Marketing Türkiye yaptığı ankette Türkiye’nin en eğlenceli kadınını seçti. Gülse Birsel ve Demet Evagr gibi birbirinden çok sevilen isimlerin bulunduğu listeye girmeyi başarabilen tek kadın şarkıcı ise Yıldız Tilbe oldu! Detaylar 👇