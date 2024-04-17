Danslarıyla ve Sıra Dışı Tarzıyla Dillerden Düşmeyen Yıldız Tilbe Türkiye'nin En Eğlenceli Şarkıcısı Seçildi!
Danslarıyla ve Sıra Dışı Tarzıyla Dillerden Düşmeyen Yıldız Tilbe Türkiye'nin En Eğlenceli Şarkıcısı Seçildi!
Marketing Türkiye yaptığı ankette Türkiye’nin en eğlenceli kadınını seçti. Gülse Birsel ve Demet Evagr gibi birbirinden çok sevilen isimlerin bulunduğu listeye girmeyi başarabilen tek kadın şarkıcı ise Yıldız Tilbe oldu! Detaylar 👇
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Şarkılarıyla, sesiyle ve dans performanslarıyla izleyenlerine her seferinde unutulmaz anlar yaşatan Türk müziğinin efsane isimlerinden Yıldız Tilbe'yi duymayan yoktur.
Kıyafetlerinden enerjisine, hatta sık sık değiştirdiği saç renklerine oldukça renkli bir kişiliğe sahip olan Yıldız Tilbe şu sıralar verdiği konserlerle sık sık hayranlarıyla buluşarak dinleyenlerinin eğlenceli saatler geçirmelerini sağlıyor.
Yıllardır devam ettirdiği kariyerinde olduğu gibi şarkı söylerken hem eğlenen hem de eğlendiren Tilbe'nin üstüne bu sektörde isim tanınmıyor.
Marketing Türkiye tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin eğlence haritası’ anketi sonunda sonuçlandı ve Türkiye'nin en eğlenceli kadını Gülse Birsel seçildi!
Verilen oylarla seçilen Gülse Birsel ve Demet Evgar gibi çok sevilen ünlü isimlerin yanında listede yer alan tek kadın şarkıcı duyanları pek de şaşırtmadı.
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Türkiye'nin en eğlenceli kadın şarkıcısı Yıldız Tilbe oldu! Danslarından, sahne şovlarına ve kıyafetlerine izleyenleri her seferinde şaşırtan Yıldız Tilbe bu ödülü en çok hak eden isimlerden birisi...
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