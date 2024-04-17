İkinci Kez Annelik Duygusunu Tadan Dünya Güzeli Azra Akın'ın Kızını Paylaştığı Kareler Gözleri Doldurdu!

2002 senesinde hem Dünya hem de Türkiye güzeli seçilen Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumdan sonra açıklayacağını söyleyen ve bir kız çocuğu dünyaya getiren Akın kızının fotoğraflarını ve adını ilk kez sevenleriyle paylaştı. Detaylar 👇