İkinci Kez Annelik Duygusunu Tadan Dünya Güzeli Azra Akın'ın Kızını Paylaştığı Kareler Gözleri Doldurdu!
İkinci Kez Annelik Duygusunu Tadan Dünya Güzeli Azra Akın'ın Kızını Paylaştığı Kareler Gözleri Doldurdu!
2002 senesinde hem Dünya hem de Türkiye güzeli seçilen Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumdan sonra açıklayacağını söyleyen ve bir kız çocuğu dünyaya getiren Akın kızının fotoğraflarını ve adını ilk kez sevenleriyle paylaştı. Detaylar 👇
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Duru güzelliğiyle 2002 senesinde hem Miss World hem de Miss Turkey güzeli seçilen Azra Akın hepimizin tandığı ve beğendiği isimlerden biri.
2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine girmiş ve 2018 yılında oğlu Demir'i kucağına alan Akın mutlu ailesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Gülüşünden, sempatik tavırlarına en çok beğenilen isimlerden biri olan Akın geçtiğimiz aylarda oğlu Demir'e kardeş beklediklerini sevenleriyle paylaşmıştı.
Küçük ailesini bir kişi daha büyüteceklerinin güzel haberini veren Azra Akın karnı burnunda pozlarını paylaşmasının ardından...
Akın karnı burnunda paylaşımının altı a "2024’de 4 kişilik bir aileyiz🤍" notunu düşmüş ve bebeğinin cinsiyetini doğumda öğreneceklerini duyurmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde doğum yapan güzel isim "14 Nisan Pazar günü Demir’e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya ❤️" yazarak paylaştığı fotoğrafla kızı olduğunu açıkladı.
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