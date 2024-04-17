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Tolga Karel'in Amerikalı Eşiyle Yaptığı Paylaşımın Altına Yazdığı Şairane Dizelere Bir Türlü Anlam Verilemedi

Tolga Karel'in Amerikalı Eşiyle Yaptığı Paylaşımın Altına Yazdığı Şairane Dizelere Bir Türlü Anlam Verilemedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 21:24

Yaprak Dökümü Dizisinin Oğuz'u olarak tanınan Tolga Karel şimdilerde Amerika'da giderek büyüttüğü ailesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde 5. kez baba olacağı öğrenilen Karel'in eşiyle yaptığı paylaşıma ve altına yazdığı dizelere ise bir türlü anlam verilemedi. Detaylar 👇

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Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2023 Genel Seçimleri döneminde birçok paylaşım yapmış ve adından sıkça bahsettirmişti hatırlarsanız.

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2023 Genel Seçimleri döneminde birçok paylaşım yapmış ve adından sıkça bahsettirmişti hatırlarsanız.

Sonrasında Amerika'ya yerleşerek tır şoförlüğü yapmaya başlayan Karel hayatını orda sürdürme kararı almış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara devam etmişti.

Sonrasında Amerika'ya yerleşerek tır şoförlüğü yapmaya başlayan Karel hayatını orda sürdürme kararı almış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara devam etmişti.

Amerika'da devam ettirdiği hayatına 2016'da Sarah Scott ile yaptığı evlilikle ve üç çocuğuyla devam eden Karel'in bir de geçmiş evliliğinden bir oğlu var...

Amerika'da devam ettirdiği hayatına 2016'da Sarah Scott ile yaptığı evlilikle ve üç çocuğuyla devam eden Karel'in bir de geçmiş evliliğinden bir oğlu var...

Karel geçtiğimiz gün müjdeli haberi vermiş Amerika'da kurduğu ailesine bir kişinin daha ekleneceğini ve 5. kez baba olacağını duyurmuştu.

Karel geçtiğimiz gün müjdeli haberi vermiş Amerika'da kurduğu ailesine bir kişinin daha ekleneceğini ve 5. kez baba olacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde eşi Sarah Scott ile yaptığı paylaşımın altına uzun uzun dizeler yazan Tolga Karel'in gönderisine anlam veremeyenler de oldu, ülke özlemi çektiğini düşünenler de...

Geçtiğimiz saatlerde eşi Sarah Scott ile yaptığı paylaşımın altına uzun uzun dizeler yazan Tolga Karel'in gönderisine anlam veremeyenler de oldu, ülke özlemi çektiğini düşünenler de...
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Gelin o dizelere birlikte bakalım👇

Gelin o dizelere birlikte bakalım👇

“Bir gün bir kuş, konduğu ağaçtan sıkıldı. Bir bulutu gözüne kestirdi

ve saatlerce o buluta ulaşmak için kanat çırptı.

Bulutun yanına yaklaştıkça,

gözleri güneşten kamaştı.

Buluta yaklaştığı an, orda durup; dinleneceğini sandı.

Ancak, ayaklarını koyup dinleneceği

bir yer değildi bulut.'

İşte o dizeler böyle sonlandı 👇 Kimisi yazılanlara anlam veremese de vatan özlemi çektiğini düşünenler de oldu.

İşte o dizeler böyle sonlandı 👇 Kimisi yazılanlara anlam veremese de vatan özlemi çektiğini düşünenler de oldu.

'Sonra, ayaklarını koyduğu ağacın

o dallarını hatırladı.

Ancak Kuş artık, ağaca’da çok uzaktı.

Kuş o an

Uzaktan hoş gözükenler yerine, yakınındakinin değerini anladı ama

artık herşey için çok geç kalmıştı '

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