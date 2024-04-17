Tolga Karel'in Amerikalı Eşiyle Yaptığı Paylaşımın Altına Yazdığı Şairane Dizelere Bir Türlü Anlam Verilemedi

'Sonra, ayaklarını koyduğu ağacın

o dallarını hatırladı.

Ancak Kuş artık, ağaca’da çok uzaktı.

Kuş o an

Uzaktan hoş gözükenler yerine, yakınındakinin değerini anladı ama

artık herşey için çok geç kalmıştı '