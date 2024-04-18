Annelik Deneyimini İliklerine Kadar Yaşayan Eda Ece'den Kızı Mina İpek'in Doğumu Sonrası İlk Paylaşım Geldi!

İlk annelik deneyimini yaşayan, kendi gibi sevenlerini de heyecanlandıran Eda Ece, kızı Mina İpek'i Nisan ayının başında kucağına almıştı. Daha doğum tarihi ile şanslı bulunan bebesin güzeller güzeli annesi Eda Ece, kızının yüzünü göstermese de duygularını paylaştı...