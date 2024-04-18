Annelik Deneyimini İliklerine Kadar Yaşayan Eda Ece'den Kızı Mina İpek'in Doğumu Sonrası İlk Paylaşım Geldi!
Annelik Deneyimini İliklerine Kadar Yaşayan Eda Ece'den Kızı Mina İpek'in Doğumu Sonrası İlk Paylaşım Geldi!
İlk annelik deneyimini yaşayan, kendi gibi sevenlerini de heyecanlandıran Eda Ece, kızı Mina İpek'i Nisan ayının başında kucağına almıştı. Daha doğum tarihi ile şanslı bulunan bebesin güzeller güzeli annesi Eda Ece, kızının yüzünü göstermese de duygularını paylaştı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hem oyunculuk yetenekleri hem de samimi tavırlarıyla herkesin kalbinde yer etmiş güzeller güzeli oyuncu Eda Ece'yi daha önce duymayan yoktur diye düşünüyoruz.
Çoğunluğun Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle tanıdığı Eda Ece'nin yıldızıdır nevi bu dizi sayesinde parlamış ve kendisi hiç bilinmeyen cazibelerini izleyenlere gösterme fırsatı bulmuştu.
Popülaritesi gittikçe artan isim neredeyse herkes tarafından sevilmeye başlanınca, evlenme kararı alan isim nişanından düğününe büyük bir merak uyandırmış ve günlerce konuşulmuştu.
Düğünüyle ve gelinliğiyle günlerce konuşulan ve herkesin beğenisini bir kez daha toplayan isim ise düğün sonrası müjdeli haberi vermişti...
Hamile olduğunu duyuran Eda Ece'ye binlerce tebrik mesajı yağmıştı ve herkes heyecanlı bir bekleyiş içine girmişti. Bebeğin cinsiyetinden ismine her konu ayrı olay olmuştu hatırlarsanız...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Karnı burnunda pozlarıyla ayrı konuşulan Eda Ece'nin kızı olduğunu duyanlar minik bebeğin ismi için daha da heyecanlanmıştı ki...
4 Nisan 2024 tarihinde Eda Ece'nin söylediği gibi sürpriz yaparak, dünyaya gözlerini açtı Mina İpek. Gelişiyle önce tatlı anne babasını sonra da Eda Ece'nin takipçilerini mutlu eden bebişin annesi duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.
Herkes tabii ki Mina İpek'in yüzünü merak ederken ilk annelik deneyimini yaşayan Eda Ece'den esprili bir paylaşım geldi!
Geçtiğimiz saatlerde ilk defa kızıyla ilgili bir paylaşım yapan güzel isim paylaşımın altına "Mina İpek 04.04.2024 ✨ Mina'mız ay sonunu bekleyemedi aniden gelmeye karar verdi, kendisine çok özel bir gün de seçmiş oldu🐣🧿 Arayan soran yazan herkese çok teşekkür ederiz🙏🏻" notunu düştü.
"Bu postu koymam bile 15 günümü aldı, artık 1 dakika boşum yok.😅 ama o her şeye değer🥲♥️ Ben şimdilik paralel evrendeyim, tekrar görüşene kadar hepinizi öpüyorum,güzel dileklerinize tekrar teşekkür ederiz en büyük mutluluklar sizin olsun!🫶💞🧸" yazarak sözlerini bitiren Eda Ece günlerinin ne kadar yoğun ama keyifli geçtiğini takipçileriyle paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın