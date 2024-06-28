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Emre Karayel'den En Çok Etkilenen Yerinin Kasları Olduğunu Söyleyen Meryem Uzerli'nin Komik Mimikleri Güldürdü

Emre Karayel'den En Çok Etkilenen Yerinin Kasları Olduğunu Söyleyen Meryem Uzerli'nin Komik Mimikleri Güldürdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 14:58

Ru dizisiyle sektöre geri dönen Emre Karayel ve Meryem Uzerli ikilisi Snob Magazin'in YouTube kanalına konuk oldu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=50Hau...
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Namı diğer Hürrem Sultanımız Meryem Uzerli, en son Oğuzhan Uğur'a gösterdiği yakınlıkla gündeme gelmiş ardından aynı programda Semicenk'e duyduğu hayranlıkla çok konuluşmuştu.

Namı diğer Hürrem Sultanımız Meryem Uzerli, en son Oğuzhan Uğur'a gösterdiği yakınlıkla gündeme gelmiş ardından aynı programda Semicenk'e duyduğu hayranlıkla çok konuluşmuştu.

O anlardan bu yazımızda bahsetmiştik👇

Özel bir platformda yayınlanan Ru dizisiyle seyirciyle buluşan ve ilk defa birlikte bir işe imza atan Emre Karayel ve Meryem Uzerli'nin neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Özel bir platformda yayınlanan Ru dizisiyle seyirciyle buluşan ve ilk defa birlikte bir işe imza atan Emre Karayel ve Meryem Uzerli'nin neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Snob Magazin'in YouTube kanalına konuk olan Emre Karayel ve Meryem Uzerli bol kahkahalı röportajlarıyla gündem oldu!

Snob Magazin'in YouTube kanalına konuk olan Emre Karayel ve Meryem Uzerli bol kahkahalı röportajlarıyla gündem oldu!

"Emre Karayel'in en çok etkilendiğiniz yönü nedir?" sorusuna "Benim kaslarım etkileniyor, benim kaslarım o kadar etkileniyor ki gülmekten, kaslarımıza sormamız lazım" diyen Uzerli sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. "Benim diş doktorum Emre'yle çok buluşma diyecek." sözleriyle güldüren isme Emre Karayel "Meryem'in enerjisi yeter" şeklinde cevap verdi.

"Emre Karayel'in en çok etkilendiğiniz yönü nedir?" sorusuna "Benim kaslarım etkileniyor, benim kaslarım o kadar etkileniyor ki gülmekten, kaslarımıza sormamız lazım" diyen Uzerli sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. "Benim diş doktorum Emre'yle çok buluşma diyecek." sözleriyle güldüren isme Emre Karayel "Meryem'in enerjisi yeter" şeklinde cevap verdi.

Röportajın tamamı için 👇

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