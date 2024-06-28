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Babalığa Çabuk Adapte Olan İdo Tatlıses'in Sevimli İkizlerini İşe Götürdüğü Paylaşım Kahkaha Attırdı

Babalığa Çabuk Adapte Olan İdo Tatlıses'in Sevimli İkizlerini İşe Götürdüğü Paylaşım Kahkaha Attırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 13:43

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti geçtiğimiz günlerde sevimli ikizlerinin yüzlerini sosyal medya hesabından paylaşmış ve kalpleri eritmişti. Babalığa hızlı bir giriş yapan Tatlıses'in sevimli ikizlerini işe götürürken yaptığı paylaşım güldürdü!

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Günümüzün en beğenilen çiftlerinden biri olan, sosyal medya hesaplarınan yaptıkları paylaşımlardan yayınladıkları fotoğraflara büyük ilgi gören Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti evliliklerinin ikinci senesinde müjdeli haberi vermiş ve ikiz bebeklerini sevenlerine duyurmuştu!

Günümüzün en beğenilen çiftlerinden biri olan, sosyal medya hesaplarınan yaptıkları paylaşımlardan yayınladıkları fotoğraflara büyük ilgi gören Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti evliliklerinin ikinci senesinde müjdeli haberi vermiş ve ikiz bebeklerini sevenlerine duyurmuştu!

22 Ocak'ta sevimli ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i sağ salim kucaklarını alan gözde çiftimiz bebekleriyle yaptıkları paylaşımlarla büyük beğeni toplamaya başlamıştı.

22 Ocak'ta sevimli ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i sağ salim kucaklarını alan gözde çiftimiz bebekleriyle yaptıkları paylaşımlarla büyük beğeni toplamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz gün ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in merak edilen yüzlerini ilk defa paylaşan çiftimiz kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Geçtiğimiz gün ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in merak edilen yüzlerini ilk defa paylaşan çiftimiz kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Sevimli bebişlerin yüzünü paylaşmasıyla birlikte birçok yorum alan Yasemin Şefkatli olabilecek en kibar şekilde kötü yorumlara sessizliğini bozmuştu.

Sevimli bebişlerin yüzünü paylaşmasıyla birlikte birçok yorum alan Yasemin Şefkatli olabilecek en kibar şekilde kötü yorumlara sessizliğini bozmuştu.

Detaylardan burada bahsettik 👇

Babalığa ışık hızında alışan İdo Tatlıses ikiz oğullarının arabadaki fotoğrafını paylaşarak üstüne düştüğü "Bundan sonra benimle sahnelere gelicekler! Yok öyle oturup bedavadan mama yemek" notuyla kahkaha attırdı!

Babalığa ışık hızında alışan İdo Tatlıses ikiz oğullarının arabadaki fotoğrafını paylaşarak üstüne düştüğü "Bundan sonra benimle sahnelere gelicekler! Yok öyle oturup bedavadan mama yemek" notuyla kahkaha attırdı!
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Oğullarıyla resmen aşk yaşayan Tatlıses ardından "Gel bakayım buraya seni yiyeceğim!" dediği sevimli anları paylaştı!

Oğullarıyla resmen aşk yaşayan Tatlıses ardından "Gel bakayım buraya seni yiyeceğim!" dediği sevimli anları paylaştı!

İşte o anlar 👇

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