Babalığa Çabuk Adapte Olan İdo Tatlıses'in Sevimli İkizlerini İşe Götürdüğü Paylaşım Kahkaha Attırdı

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti geçtiğimiz günlerde sevimli ikizlerinin yüzlerini sosyal medya hesabından paylaşmış ve kalpleri eritmişti. Babalığa hızlı bir giriş yapan Tatlıses'in sevimli ikizlerini işe götürürken yaptığı paylaşım güldürdü!