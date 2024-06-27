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Olabilecek En Kibar Şekilde Had Bildirdi: Yasemin Tatlıses, "Bu Çocuklar Çirkin" Yazan Takipçisini İfşa Etti!

Olabilecek En Kibar Şekilde Had Bildirdi: Yasemin Tatlıses, "Bu Çocuklar Çirkin" Yazan Takipçisini İfşa Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 01:55

İkizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzünü ilk kez gösteren Yasemin Tatlıses, kendisine gelen 'çirkin' yorumu cevapsız bırakmadı! Takipçisini ifşa etti, haddini de bildirebileceği en kibar şekilde bildirdi...

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Tatlıses, son dönemlerin en favori çifti biliyorsunuz!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Tatlıses, son dönemlerin en favori çifti biliyorsunuz!

Şöyle kısacık bir özet geçelim; 2017 yılıdan beri aşk yaşayan çiftimiz, 2021'de görkemli olduğu kadar asil bir düğünle evlenmişti!

Şöyle kısacık bir özet geçelim; 2017 yılıdan beri aşk yaşayan çiftimiz, 2021'de görkemli olduğu kadar asil bir düğünle evlenmişti!

Evliliklerinin ikinci senesinde duyurdukları ikiz bebek haberi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gönüllerini fethettikleri takipçilerini mest etmişti.

Evliliklerinin ikinci senesinde duyurdukları ikiz bebek haberi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gönüllerini fethettikleri takipçilerini mest etmişti.

İdo ve Yasemin, geçtiğimiz 22 Ocak'ta babalarının isimlerini de yaşatacak ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarını aldılar!

İdo ve Yasemin, geçtiğimiz 22 Ocak'ta babalarının isimlerini de yaşatacak ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarını aldılar!

Bugüne kadar İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le birçok poz paylaştılar fakat yüzlerini hiç görememiştik.

Bugüne kadar İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le birçok poz paylaştılar fakat yüzlerini hiç görememiştik.
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Ta ki geçtiğimiz saatlerde Tatlıseslerden ilk çekirdek aile pozu gelene kadar!

Ta ki geçtiğimiz saatlerde Tatlıseslerden ilk çekirdek aile pozu gelene kadar!

Kaçıranlar için Yasemin Tatlıses'in ikizleri sosyal medya dünyasıyla tanıştırdığı dünya tatlısı fotoğrafların altına gelen yorumlardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ancak Yasemin Tatlıses, ikizlerin yüzünü gösterdikten hemen sonra epey tatsız bir yorum mesaj kutusuna düştü...

Ancak Yasemin Tatlıses, ikizlerin yüzünü gösterdikten hemen sonra epey tatsız bir yorum mesaj kutusuna düştü...

İkizleri için "bu çocuklar çirkin" yorumunda bulunan takipçisini ifşa eden Yasemin Tatlıses, olabilecek en kibar şekilde ve hatta durumu tiye alarak had bildirdi.

İkizleri için "bu çocuklar çirkin" yorumunda bulunan takipçisini ifşa eden Yasemin Tatlıses, olabilecek en kibar şekilde ve hatta durumu tiye alarak had bildirdi.

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