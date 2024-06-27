İkizlerle Tanışmaya Hazır mısınız? Yasemin ve İdo Tatlıses Oğulları Ayel ve Emir'in Yüzünü Açıkça Gösterdi
İkizlerle Tanışmaya Hazır mısınız? Yasemin ve İdo Tatlıses Oğulları Ayel ve Emir'in Yüzünü Açıkça Gösterdi
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2017 yılında ilişki yaşamaya başlayıp tüm gözleri üzerlerine çeken Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikilisi aşklarını 2021 yılında nikah masasına taşımıştı.
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Evlendikten sonra da dünya tatlısı bir ilişki yürüten ünlü ikili "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" notuyla tüm sevenlerini heyecana boğmuştu.
Babalarına anlamlı bir jest yapıp ikiz erkek bebeklerine İbrahim ve Selim adlarını veren Yasemin ve İdo Tatlıses 22 Ocak Pazartesi tarihinde oğullarını kucaklarına alarak anne-baba olma duygusunu tatmıştı.
Bebeklerin dünyaya gelmesinden sonra paylaştıkları her pozla gönüllerimizi yumuşacık yapan Tatlıses çifti oğullarının yüzünü göstermedekileri paylaşımlar yapıyorlardı.
Yasemin ve İdo Tatlıses'in İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzlerini ne zaman açık açık gösterecekleri merak ediliyordu. Çiçeği burnunda anne Yasemin "acil bizle tanışmaya son posta bekleniyorsunuz" diyerek beklenen anın geldiğini duyurdu.
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Tatlıses ikizleriyle ilk kez tanıştığımız "Biraz çılgın aile 🫠🧿" notlu çekirdek aile pozunu görenler postun altına binlerce yorum yaptı. En büyük konu ise bebeklerin kime benzediği oldu.
Hadi gelin, kimler bu dünya tatlısı aile pozlarına ne yorumlar bulunmuş beraber görelim:
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Yasemin Tatlıses ilk kez gösterdiği bebeklerinin fotoğraflarını paylaşmasından sonra gelen "çocuklar çirkin" yanıtına da gerekli şekilde tepkisini gösterdi!
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