İkizlerle Tanışmaya Hazır mısınız? Yasemin ve İdo Tatlıses Oğulları Ayel ve Emir'in Yüzünü Açıkça Gösterdi

Aşklarıyla herkesi gıpta ettiren Yasemin ve İdo Tatlıses çifti geçtiğimiz ocak ayında kucaklarına aldıkları ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in yüzlerini ilk kez gösterdi. Gözlerden kalpler fışkırtan çekirdek aile pozları yorum yağmuruna tutuldu!