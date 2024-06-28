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Cep Yakan Plaj Stili! Nesrin Cavadzade'nin Bikinisiyle Kombinlediği 11 Milyon TL'lik Saati Dudak Uçuklattı

Cep Yakan Plaj Stili! Nesrin Cavadzade'nin Bikinisiyle Kombinlediği 11 Milyon TL'lik Saati Dudak Uçuklattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 17:13

Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre, yazın gelmesiyle birlikte bkendini mavi sulara atan Nesrin Cavadzade plaj tazrıyla dudak uçuklattı! 11 milyon TL'lik saatiyle güneşlenen isim gündem oldu!

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Başarılı oyunculuğu ve yer aldığı dizilerle adından bahsettiren Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla gündeme geliyor.

Başarılı oyunculuğu ve yer aldığı dizilerle adından bahsettiren Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla gündeme geliyor.

Yazın gelmesi ve dizi sezonun bitmesiyle tatile koşan ve fit vücudunu gözlere sokan Nesrin Cavadzade mankenlere taş çıkartmıştı.

Yazın gelmesi ve dizi sezonun bitmesiyle tatile koşan ve fit vücudunu gözlere sokan Nesrin Cavadzade mankenlere taş çıkartmıştı.

Her renk bikinisiyle mankenlere meydan okuyan pozlar veren Cavadzade bu sefer fiziğiyle değil cep yakan plaj tarzıyla odak noktası oldu.

Her renk bikinisiyle mankenlere meydan okuyan pozlar veren Cavadzade bu sefer fiziğiyle değil cep yakan plaj tarzıyla odak noktası oldu.

Nesrin Cavadzade’nin plaj görünümü dudak uçuklattı! 11 milyon liralık saatiyle güneşlenen isim görenlerin gözlerini kamaştırdı.

Nesrin Cavadzade’nin plaj görünümü dudak uçuklattı! 11 milyon liralık saatiyle güneşlenen isim görenlerin gözlerini kamaştırdı.

Göcek sularında şezlonga uzanarak kitap okuyan isim magazine yakalanan pozları ve fit görünümüyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Göcek sularında şezlonga uzanarak kitap okuyan isim magazine yakalanan pozları ve fit görünümüyle görenleri kendine hayran bıraktı.
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