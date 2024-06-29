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Duygularımıza Tercüman Oldu! Oyuncu Sinem Ünsal'ın İlk Aşık Olduğu Ünlü Sorusuna Verdiği Cevap Şaşırtmadı

Duygularımıza Tercüman Oldu! Oyuncu Sinem Ünsal'ın İlk Aşık Olduğu Ünlü Sorusuna Verdiği Cevap Şaşırtmadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 11:31

'İlk aşık olduğunuz ünlü kim?' sorusuna verdiği cevapla duygularımıza resmen tercüman olan ünlü oyuncu Sinem Ünsal açıklamalarıyla çok konuşulan isimlerden biri.

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Mucize Doktor dizisindeki rolüyle yıldızını parlatan ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakmayı başaran Sinem Ünsal Berk Cankat ile olan ilişkileriyle gündeme geliyor.

Mucize Doktor dizisindeki rolüyle yıldızını parlatan ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakmayı başaran Sinem Ünsal Berk Cankat ile olan ilişkileriyle gündeme geliyor.

Son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Senden Önce dizisi ile seyirciyle buluşan isim zaman zaman sosyal medya paylaşımları zaman zaman da röportajlarıyla adından bahsettiriyor.

Son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Senden Önce dizisi ile seyirciyle buluşan isim zaman zaman sosyal medya paylaşımları zaman zaman da röportajlarıyla adından bahsettiriyor.

Hürrriyet'ten Hakan Gence'nin haberine göre Sinem Ünsal bu sefer de "İlk aşık olduğunuz ünlü kim?" sorusuna verdiği cevapla ilgi çekti.

Hürrriyet'ten Hakan Gence'nin haberine göre Sinem Ünsal bu sefer de "İlk aşık olduğunuz ünlü kim?" sorusuna verdiği cevapla ilgi çekti.

İlk aşık olduğu ünlünün Mehmet Günsür olduğunu söyleyen Ünsal resmen duygularımıza tercüman oldu! Karizmatik tavırları, rol aldığı diziler ve canlandırdığı karakterlerdeki başarısına bakınca Mehmet Günsür'e hayran kalmayan kişi sayısı çok azdır diye düşünüyoruz...

İlk aşık olduğu ünlünün Mehmet Günsür olduğunu söyleyen Ünsal resmen duygularımıza tercüman oldu! Karizmatik tavırları, rol aldığı diziler ve canlandırdığı karakterlerdeki başarısına bakınca Mehmet Günsür'e hayran kalmayan kişi sayısı çok azdır diye düşünüyoruz...

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