Duygularımıza Tercüman Oldu! Oyuncu Sinem Ünsal'ın İlk Aşık Olduğu Ünlü Sorusuna Verdiği Cevap Şaşırtmadı
Duygularımıza Tercüman Oldu! Oyuncu Sinem Ünsal'ın İlk Aşık Olduğu Ünlü Sorusuna Verdiği Cevap Şaşırtmadı
'İlk aşık olduğunuz ünlü kim?' sorusuna verdiği cevapla duygularımıza resmen tercüman olan ünlü oyuncu Sinem Ünsal açıklamalarıyla çok konuşulan isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mucize Doktor dizisindeki rolüyle yıldızını parlatan ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakmayı başaran Sinem Ünsal Berk Cankat ile olan ilişkileriyle gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Senden Önce dizisi ile seyirciyle buluşan isim zaman zaman sosyal medya paylaşımları zaman zaman da röportajlarıyla adından bahsettiriyor.
Hürrriyet'ten Hakan Gence'nin haberine göre Sinem Ünsal bu sefer de "İlk aşık olduğunuz ünlü kim?" sorusuna verdiği cevapla ilgi çekti.
İlk aşık olduğu ünlünün Mehmet Günsür olduğunu söyleyen Ünsal resmen duygularımıza tercüman oldu! Karizmatik tavırları, rol aldığı diziler ve canlandırdığı karakterlerdeki başarısına bakınca Mehmet Günsür'e hayran kalmayan kişi sayısı çok azdır diye düşünüyoruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın