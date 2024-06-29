Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Uraz Kaygılaroğlu'nun Erkek Rol Arkadaşıyla Dudak Dudağa Görüntülerine Berk Oktay'ın Politik Cevabı İlgi Çekti

Uraz Kaygılaroğlu'nun Erkek Rol Arkadaşıyla Dudak Dudağa Görüntülerine Berk Oktay'ın Politik Cevabı İlgi Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 12:49

‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu'nun o anları gündem olmuştu. Uraz Kaygılaroğlu’nun rol arkadaşıyla sahnede öpüşmesi sonrası Berk Oktay “Oyuncu her rolü oynamalı mı?” sorusunu yanıtladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tarzından paylaşımlarına sık sık magazine konu olmayı başaran oyuncu Uraz Kaygılaroğlu eleştiri çeken isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Tarzından paylaşımlarına sık sık magazine konu olmayı başaran oyuncu Uraz Kaygılaroğlu eleştiri çeken isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Şu sıralar "Aşık Shakespeare" isimli tiyatro turnesi için sahneye çıkan Kaygılaroğlu geçtiğimiz gün provalar sırasındaki görüntülerle gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Şu sıralar "Aşık Shakespeare" isimli tiyatro turnesi için sahneye çıkan Kaygılaroğlu geçtiğimiz gün provalar sırasındaki görüntülerle gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Magazin Burada'nın haberine göre erkek rol arkadaşıyla öpüşen ismin o anları birçok yorum almıştı. Kimileri "Bu ne rezillik" gibi tepkilerde bulunurken kimileri de "size ne" gibi yorumlarda bulunmuştu.

Magazin Burada'nın haberine göre erkek rol arkadaşıyla öpüşen ismin o anları birçok yorum almıştı. Kimileri "Bu ne rezillik" gibi tepkilerde bulunurken kimileri de "size ne" gibi yorumlarda bulunmuştu.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik👇

Uraz Kaygılaroğlu’nun rol arkadaşıyla sahnedeki dudak dudağa anları sonrası Berk Oktay’a “Oyuncu her rolü oynamalı mı?” sorusu yöneltildi.

Uraz Kaygılaroğlu’nun rol arkadaşıyla sahnedeki dudak dudağa anları sonrası Berk Oktay’a “Oyuncu her rolü oynamalı mı?” sorusu yöneltildi.

Olayla ilgili hiç haberinin olmadığını söyleyen oyuncu "Böyle bir şeye cevap veremem" ifadelerini kullandıktan sonra "Sen peki böyle bir oyun gelse kabul eder misin?" soruları karşısında "Böyle bir oyun geldikten sonra konuşuruz bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili hiç haberinin olmadığını söyleyen oyuncu "Böyle bir şeye cevap veremem" ifadelerini kullandıktan sonra "Sen peki böyle bir oyun gelse kabul eder misin?" soruları karşısında "Böyle bir oyun geldikten sonra konuşuruz bilmiyorum" şeklinde konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o anlar 👇

Demet Akalın'dan yorum gecikmedi, şarkıcı olaya böyle dahil oldu👇

Demet Akalın'dan yorum gecikmedi, şarkıcı olaya böyle dahil oldu👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın