Uraz Kaygılaroğlu'nun Erkek Rol Arkadaşıyla Dudak Dudağa Görüntülerine Berk Oktay'ın Politik Cevabı İlgi Çekti
Uraz Kaygılaroğlu'nun Erkek Rol Arkadaşıyla Dudak Dudağa Görüntülerine Berk Oktay'ın Politik Cevabı İlgi Çekti
‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu'nun o anları gündem olmuştu. Uraz Kaygılaroğlu’nun rol arkadaşıyla sahnede öpüşmesi sonrası Berk Oktay “Oyuncu her rolü oynamalı mı?” sorusunu yanıtladı.
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Tarzından paylaşımlarına sık sık magazine konu olmayı başaran oyuncu Uraz Kaygılaroğlu eleştiri çeken isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
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Şu sıralar "Aşık Shakespeare" isimli tiyatro turnesi için sahneye çıkan Kaygılaroğlu geçtiğimiz gün provalar sırasındaki görüntülerle gündemde bomba etkisi yaratmıştı.
Magazin Burada'nın haberine göre erkek rol arkadaşıyla öpüşen ismin o anları birçok yorum almıştı. Kimileri "Bu ne rezillik" gibi tepkilerde bulunurken kimileri de "size ne" gibi yorumlarda bulunmuştu.
Uraz Kaygılaroğlu’nun rol arkadaşıyla sahnedeki dudak dudağa anları sonrası Berk Oktay’a “Oyuncu her rolü oynamalı mı?” sorusu yöneltildi.
Olayla ilgili hiç haberinin olmadığını söyleyen oyuncu "Böyle bir şeye cevap veremem" ifadelerini kullandıktan sonra "Sen peki böyle bir oyun gelse kabul eder misin?" soruları karşısında "Böyle bir oyun geldikten sonra konuşuruz bilmiyorum" şeklinde konuştu.
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