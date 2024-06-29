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Sosyal Medya Hesabını Annelik Deneyimleriyle Süsleyen Ezgi Mola'nın Barbunya Ayıklarken Dertleşmesi Güldürdü

Sosyal Medya Hesabını Annelik Deneyimleriyle Süsleyen Ezgi Mola'nın Barbunya Ayıklarken Dertleşmesi Güldürdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 14:33

Geçtiğimiz senenin sonunda sevimli oğlu Can'ı kucağına alan ve samimi paylaşımlarına oğluyla hız kesmeden devam eden Ezgi Mola, kamera karşısında takipçileriyle dertleşti!

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Samimi tavırları ve güldüren paylaşımlarıyla adından bahsettiren güzel oyuncu Ezgi Mola yetenekleri ve enerjisiyle sevilen isimlerden biri.

Samimi tavırları ve güldüren paylaşımlarıyla adından bahsettiren güzel oyuncu Ezgi Mola yetenekleri ve enerjisiyle sevilen isimlerden biri.

2019 yılından beri mutlu bir birliktelik yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenen, ardından bebek bekledikleri haberini duyuran Mola oğlu Can'ı 23 Kasım'da kucağına almıştı.

2019 yılından beri mutlu bir birliktelik yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenen, ardından bebek bekledikleri haberini duyuran Mola oğlu Can'ı 23 Kasım'da kucağına almıştı.

O gün bu gündür hem annelik deneyimlerini yansıtan hem de samimi paylaşımlarına sevimli oğlu Can'la devam eden Ezgi Mola büyük beğeni topluyor.

O gün bu gündür hem annelik deneyimlerini yansıtan hem de samimi paylaşımlarına sevimli oğlu Can'la devam eden Ezgi Mola büyük beğeni topluyor.

Çiçeği burnunda anne Mola, yaptığı paylaşımlarla "o da içimizden biri" dedirten paylaşımlarına son hızda devam ediyor.

Çiçeği burnunda anne Mola, yaptığı paylaşımlarla "o da içimizden biri" dedirten paylaşımlarına son hızda devam ediyor.

Oğlu Can'ın uyumamasından şikayetçi olan oyuncu önce "herkes lütfen uykusunu oğluma hediye etsin vallahi paralarım sizi" notunu düştüğü paylaşımla güldürdü.

Oğlu Can'ın uyumamasından şikayetçi olan oyuncu önce "herkes lütfen uykusunu oğluma hediye etsin vallahi paralarım sizi" notunu düştüğü paylaşımla güldürdü.
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Ardından barbunya soyarken takipçileriyle dertleşmeye başlayan isim "bende bir değişiklik yok, ihtiyacım olan 10 kiloyu almak dışında, ona ihtiyacım vardı o bana iyi geldi" dedi. Oğlunun uyuması için dua isteyen Mola, hareket ettiğini fark edince "Etmediniz mi dua?" diyerek tatlı bir sitemde bulundu!

Ardından barbunya soyarken takipçileriyle dertleşmeye başlayan isim "bende bir değişiklik yok, ihtiyacım olan 10 kiloyu almak dışında, ona ihtiyacım vardı o bana iyi geldi" dedi. Oğlunun uyuması için dua isteyen Mola, hareket ettiğini fark edince "Etmediniz mi dua?" diyerek tatlı bir sitemde bulundu!

İşte o güldüren paylaşım 👇

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Rana Salkın

eğer buna kahkaha attiysaniz vay halinize....