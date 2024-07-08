Sürpriz Yıl Dönümü Paylaşımı: İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal Minik Kızları Azra'nın Yüzünü İlk Defa Paylaştı
Sürpriz Yıl Dönümü Paylaşımı: İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal Minik Kızları Azra'nın Yüzünü İlk Defa Paylaştı
Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Influencer Hande Ünal ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz ocak ayında ise çiftimiz kızları Azra'yı kucağına aldı.
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İsmail Ege Şaşmaz karizmasıyla ilk olarak Güneşi Beklerken isimli dizide kalbimize taht kurmuştu. Daha sonralarda kendisi birçok televizyon dizinde rol almaya devam etti.
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Şaşmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Hande Ünal ile 2021 yılında evlendi. İsmail Ege ve Hande ikilisi birbirine en çok yakıştırılan çiftlerimizden.
Geçtiğimiz yıl Şaşmaz ailesinden gelen bebek haberiyle oldukça sevinmiştik hatırlarsanız. Şimdilerde çiftimiz, ocak ayında kucaklarına aldıkları minik kızları Azra ile evli, mutlu ve çocuklu bir yaşam sürmekte.
Bebeklerini kucaklarına aldıkları günden beri beklediğimiz fotoğraf ise sonunda geldi. Şaşmaz çifti, evliliklerinin üçüncü yılına özel bir sürprizle güzel kızlarının yüzünü ilk defa sosyal medyada gösterdi.
İsmail Ege Şaşmaz'ın diğer bir paylaşımı ise şu şekilde👇
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