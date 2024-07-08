Bu Kaçıncı Barışma? Bir Dargın Bir Barışık Çiftimiz Gökhan Çıra ve Eylül Keleş Yeniden Birlikte!
Bu Kaçıncı Barışma? Bir Dargın Bir Barışık Çiftimiz Gökhan Çıra ve Eylül Keleş Yeniden Birlikte!
Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra, eski nişanlısı Eylül Keleş ile yeniden barıştı. İkilinin ilişki süreci oldukça sancılı ilerliyor. Keleş ve Çıra ikilisi henüz barışmamışken geçtiğimiz günlerde doğum günü için bir araya gelen Ciğerci ve Çıra ikilisi ''yeniden barışıyorlar mı'' sorusunu gündeme getirmişti. Gökhan Çıra ve Selin ciğercinin minik bir de kızları var.
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İlk evliliklerini 2019 yılında gerçekleştiren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti o dönemlerde yaşadıkları aşkla sosyal medyada sıkça gündeme geliyordu. Hatta Selin Ciğerci'nin düğününde giydiği görkemli gelinliği de oldukça konuşulmuştu.
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Ayrılık kararı alıp boşanan çift, 2022 yılında tekrar evlendi. Bir ileri iki geri sürüp giden ilişkilerini aynı yıl sonlandırma kararı alıp tekrar boşandılar.
Eski eşini kalbinin karanlık köşelerine gömen Çıra, Eylül Keleş ile bir ilişkiye başladı. Çift sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını herkese ilan etti. Fakat ikilinin peşini ayrılıklar bırakmadı. Çıra ve Keleş çifti bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdürdü.
Baktılar ki bu iş böyle olmuyor, en sonunda barışıp nişanlamışlardı ki tekrar hazin bir son yaşandı ve çift ayrılık kararı aldı.
Selin Ciğerci ise geçtiğimiz aylarda eski eşinin doğum günü için kızları Saadet Selenay ile birlikte Gökhan Çıra'yıa doğum günü sürprizi yaptı. Bunun ardından ''acaba barıştılar mı?'' soruları dilden dile dolanmaya başlamıştı.
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Biz eski eşlerden barışma haberi beklerden, Gökhan Çıra'dan ''aradığım aşk Selin'de değil'' dercesine bir paylaşım bugün geldi. Çıra, eski nişanlısı Eylül Keleş ile yine yeni yeniden barıştıklarını ilan etti.
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