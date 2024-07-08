Bu Kaçıncı Barışma? Bir Dargın Bir Barışık Çiftimiz Gökhan Çıra ve Eylül Keleş Yeniden Birlikte!

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra, eski nişanlısı Eylül Keleş ile yeniden barıştı. İkilinin ilişki süreci oldukça sancılı ilerliyor. Keleş ve Çıra ikilisi henüz barışmamışken geçtiğimiz günlerde doğum günü için bir araya gelen Ciğerci ve Çıra ikilisi ''yeniden barışıyorlar mı'' sorusunu gündeme getirmişti. Gökhan Çıra ve Selin ciğercinin minik bir de kızları var.