Ufukta Barışma mı Var? Selin Ciğerci ve Kızı, Eski Eşi Gökhan Çıra'nın Doğum Gününü Ailece Kutlayıp Jest Yaptı

'Bugün babamızın doğum günüydü, aradık geldi sürpriz yaptık kızımla. Nice mutlu, sağlıklı bir hayatı olsun. Bana 'Barıştınız mı?' diye sormayın. Biz kötü enerjiler olmadan en güzel şekilde dostça hayatımıza devam ediyoruz. Kavgadan, stresten, kaostan uzak, saygı içinde, arkadaşça... Öyle olmak zorundayız.'