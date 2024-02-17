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Ufukta Barışma mı Var? Selin Ciğerci ve Kızı, Eski Eşi Gökhan Çıra'nın Doğum Gününü Ailece Kutlayıp Jest Yaptı

Ufukta Barışma mı Var? Selin Ciğerci ve Kızı, Eski Eşi Gökhan Çıra'nın Doğum Gününü Ailece Kutlayıp Jest Yaptı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
17.02.2024 - 18:14

İki kez evlenip ayrılan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, kızlarıyla bir araya geldi. Selin Ciğerci kızı Saadet Selinay ile birlikte eski eşi Gökhan Çıra'nın doğum gününü kutladı. Gökhan Çıra'ya büyük bir jestte bulunan Selin Ciğerci, barışma sorularına da kesin bir yanıt verdi.

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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra 2019 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra 2019 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi.

Her anlarını sosyal medyada paylaşan çift, bir süre sonra çocuk sahibi olmak istediklerini belirttiler.

Her anlarını sosyal medyada paylaşan çift, bir süre sonra çocuk sahibi olmak istediklerini belirttiler.

Çiftin ikinci boşanmasının ardından Gökhan Çıra'nın yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düşmüştü.

Çiftin ikinci boşanmasının ardından Gökhan Çıra'nın yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düşmüştü.

"Baba oldum" diyen Gökhan Çıra'nın paylaştığı bebeğin annesi merak ediliyordu.

"Baba oldum" diyen Gökhan Çıra'nın paylaştığı bebeğin annesi merak ediliyordu.

Hemen ardından ise Selin Ciğerci bir bebek odası paylaşarak "Teyzesiniz" diyerek bebeğin annesinin kendisi olduğunu duyurmuştu.

Hemen ardından ise Selin Ciğerci bir bebek odası paylaşarak "Teyzesiniz" diyerek bebeğin annesinin kendisi olduğunu duyurmuştu.

'Öyle ya da böyle anne oldum' diyen Selin Ciğerci'nin paylaşımı herkesi şoke etmişti. Çiftin taşıyıcı anne sayesinde bebekleri olduğu öğrenilince ortalık adeta karışmıştı. Biliyorsunuz ki ülkemizde taşıyıcı annelik yasal değil.

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Daha önce de Saadet Selinay ismini verdikleri kızlarının doğum gününde bir araya gelen çift, şimdi yeniden bir arada!

Daha önce de Saadet Selinay ismini verdikleri kızlarının doğum gününde bir araya gelen çift, şimdi yeniden bir arada!

Selin Ciğerci, eski eşi ve kızının babası Gökhan Çıra'ya doğum gününde büyük bir jest yaptı.

Selin Ciğerci, eski eşi ve kızının babası Gökhan Çıra'ya doğum gününde büyük bir jest yaptı.

Gökhan Çıra'ya kızıyla birlikte doğum günü sürprizi yapan Selin Ciğerci, kendisine gelen "Barışacak mısınız?" sorularını da yanıtladı.

Gökhan Çıra'ya kızıyla birlikte doğum günü sürprizi yapan Selin Ciğerci, kendisine gelen "Barışacak mısınız?" sorularını da yanıtladı.

'Bugün babamızın doğum günüydü, aradık geldi sürpriz yaptık kızımla. Nice mutlu, sağlıklı bir hayatı olsun. Bana 'Barıştınız mı?' diye sormayın. Biz kötü enerjiler olmadan en güzel şekilde dostça hayatımıza devam ediyoruz. Kavgadan, stresten, kaostan uzak, saygı içinde, arkadaşça... Öyle olmak zorundayız.'

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