Ufukta Barışma mı Var? Selin Ciğerci ve Kızı, Eski Eşi Gökhan Çıra'nın Doğum Gününü Ailece Kutlayıp Jest Yaptı
Ufukta Barışma mı Var? Selin Ciğerci ve Kızı, Eski Eşi Gökhan Çıra'nın Doğum Gününü Ailece Kutlayıp Jest Yaptı
İki kez evlenip ayrılan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, kızlarıyla bir araya geldi. Selin Ciğerci kızı Saadet Selinay ile birlikte eski eşi Gökhan Çıra'nın doğum gününü kutladı. Gökhan Çıra'ya büyük bir jestte bulunan Selin Ciğerci, barışma sorularına da kesin bir yanıt verdi.
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra 2019 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi.
Her anlarını sosyal medyada paylaşan çift, bir süre sonra çocuk sahibi olmak istediklerini belirttiler.
Çiftin ikinci boşanmasının ardından Gökhan Çıra'nın yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düşmüştü.
"Baba oldum" diyen Gökhan Çıra'nın paylaştığı bebeğin annesi merak ediliyordu.
Hemen ardından ise Selin Ciğerci bir bebek odası paylaşarak "Teyzesiniz" diyerek bebeğin annesinin kendisi olduğunu duyurmuştu.
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Daha önce de Saadet Selinay ismini verdikleri kızlarının doğum gününde bir araya gelen çift, şimdi yeniden bir arada!
Selin Ciğerci, eski eşi ve kızının babası Gökhan Çıra'ya doğum gününde büyük bir jest yaptı.
Gökhan Çıra'ya kızıyla birlikte doğum günü sürprizi yapan Selin Ciğerci, kendisine gelen "Barışacak mısınız?" sorularını da yanıtladı.
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